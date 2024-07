Come prolungare la durata della batteria? Disattiva queste opzioni

I telefoni le cui batterie durano giorni con una singola carica stanno diventando un ricordo del passato. I produttori si stanno ora concentrando su tempi di ricarica brevi. Tuttavia, esistono alcuni modi per estendere l’autonomia con una singola carica.

Circa una dozzina di anni fa, i telefoni avevano schermi molto più piccoli, il che si traduceva in gran parte in una maggiore autonomia con una singola carica della batteria rispetto agli smartphone di oggi. Oggi, a causa del crescente numero di funzioni disponibili sugli smartphone, è quasi irragionevole lavorare con una singola carica per diversi giorni o una settimana con l’uso standard del dispositivo.

Sebbene i produttori dotino i loro dispositivi di batterie sempre più grandi, gli smartphone hanno molte funzioni che consumano energia. Di conseguenza, spesso dobbiamo utilizzare power bank o semplicemente collegare il telefono al caricabatterie per qualche minuto.

Abbiamo alcuni suggerimenti per te che ti permetteranno di prolungare la durata della batteria, il che a sua volta dovrebbe tradursi in un maggiore comfort nell’utilizzo del dispositivo. La maggior parte di essi sono molto facili da usare.

Modalità di risparmio energetico sul tuo smartphone

Una funzionalità che può aiutarti a prolungare la durata della batteria è la modalità di risparmio della batteria. Questa funzione farà sì che il tuo telefono impedisca l’esecuzione delle app in background. Puoi trovarlo nelle Impostazioni, indipendentemente dal fatto che tu abbia uno smartphone iOS o Android. Ciò farà durare più a lungo il tuo telefono con una singola carica.

Se utilizzi uno smartphone Android, ricorda che le app in esecuzione in background possono consumare molta energia. Pertanto vale la pena disattivare i programmi eseguiti in background e non utilizzati da noi. Anche eliminare le app ridondanti dal dispositivo può essere d’aiuto.

Ridurre la luminosità dello schermo

Grande schermo significa immagini grandi e chiare. Sfortunatamente, è anche un grande pannello retroilluminato, il che significa che richiede molta energia per funzionare. Questo è facile da controllare riducendo la luminosità dello schermo se non vuoi che sia luminoso al 100%. Inoltre, vale la pena utilizzare la modalità oscura nelle applicazioni: più scuri sono i campi, minore è la potenza richiesta. Ciò sarà particolarmente sentito dai possessori di smartphone che utilizzano la tecnologia AMOLED.

Condivisione Bluetooth su Google: batteria in esaurimento

Una funzionalità che potrebbe influire sul consumo della batteria è la condivisione Bluetooth con Google. La disabilitazione di questa funzione può avere un impatto significativo sul risparmio energetico. Questa opzione rileva i dispositivi vicini utilizzando la scansione Bluetooth e, se abilitata, il telefono sarà in grado di comunicare con le apparecchiature vicine, che potrebbero consumare ulteriore energia.

Per disabilitare questa funzione sul tuo telefono Android, vai al menu Impostazioni. Nel passaggio successivo, trova la scheda Google in fondo all’elenco. Seleziona Dispositivi e condivisione e poi Condivisione nelle vicinanze. Qui, sposta il cursore Visibilità dispositivo sulla posizione Off.