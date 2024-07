AMD Strix Point con nuovi modelli. Li aspetteremo per un po’

I Reds ci serviranno non con due processori, ma con quattro nuovi processori mobili. Ci sono anche varianti con PRO Note in produzione, ma appariranno più avanti.

Dovremmo ricevere i processori questo mese Processore AMD Ryzen 9000 Per computer desktop e AMD RyzenAI300 Per laptop. Secondo quanto riferito, le prime esibizioni sono previste 31 e 28 luglio. C’è qualcosa a cui guardare con ansia, perché in ogni caso i Rossi ci serviranno con un’architettura nuova e più efficiente AMD Zen5.

I processori AMD Ryzen AI PRO 300 debutteranno a ottobre

Tuttavia, sembra che nel caso dei processori mobili gli americani abbiano in programma qualcosa di più oltre ai modelli finora annunciati AMD Ryzen AI9HX370 IO Ryzen AI9365. Conferme non ufficiali sulla serie sono apparse online Processore AMD Ryzen AI PRO 300.

Hoang Anh Phu, finora noto per i suoi subdoli leak, ha pubblicato i nomi di due modelli sulla piattaforma X – AMD Ryzen AI9HXPRO370 E Ryzen AI7 Pro 360. Dovremmo riceverlo sei mesi dopo il PRO di ultima generazione, quindi dovrebbe arrivare sul mercato qui Ottobre 2024.

AE9HXPro370

Intelligenza artificiale 7 Pro 360 6 mesi dopo il lancio del PRO 8000 – Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) 4 luglio 2024



Le specifiche esatte però non sono state rivelate I modelli PRO solitamente nascondono una CPU già conosciuta con un nome diverso. Quindi potremmo parlare di una configurazione di 12 nuclei, 24 soggetti, 10 nuclei, 20 soggetti. Le differenze principali sono una garanzia più lunga, un migliore supporto del produttore e funzionalità di sicurezza aggiuntive.

I lettori di Telepolis dovrebbero sicuramente prestare maggiore attenzione alle prossime offerte per il settore consumer a luglio. Specialmente da quando I produttori di laptop sono pronti a partire.

