I polacchi hanno perso contro la Finlandia e hanno perso la possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici

Mercoledì i Whites e i Reds hanno perso contro le Bahamas 81:90 nella partita di qualificazione. Anche i finlandesi hanno perso contro la squadra caraibica con il punteggio di 85:96. Tali risultati hanno fatto sì che le Bahamas vincessero il Gruppo B. Giovedì Polonia e Finlandia si sono giocate il secondo posto, che verrà premiato con la promozione. Il perdente è stato eliminato dalla competizione.

Prima della partita si sapeva che l’avversario dei polacchi non sarebbe stato facile da sconfiggere. Delle ultime cinque partite, Suomi ne ha vinte tre contro di noi, compreso l’Europeo 2017 a Helsinki 90:87 dopo due tempi supplementari e cinque anni dopo all’EuroBasket di Praga 89:59.

Suchan a Vinov

Ma questa volta era assente il leader dei finlandesi, Lauri Markkanen, che gioca nella NBA. A sua volta, la nostra squadra includeva il giocatore di basket dei San Antonio Spurs Jeremy Sochan.

Il dinamico esterno era tra i primi cinque per i Biancorossi, insieme al capitano Mateusz Bonitka, Michal Sokolovski, Aleksander Balserowski e AJ Slaughter, che, rispetto alla partita contro le Bahamas, ha sostituito Andrej Mazurczak.

I polacchi hanno iniziato la partita con grande ambizione e voglia di lottare. I nostri leader Bonitka e Suchan hanno segnato i primi punti. Dopo la tripla del capitano eravamo in vantaggio 7:4. La partita è stata molto equilibrata e serrata. Il primo quarto si è concluso in parità alle 24:24.

La Polonia prende il comando

Nella seconda parte della scena i polacchi accelerano. Tre minuti dall'inizio della partita e la tripla di Slaughter, siamo passati in vantaggio al 32:26. È andata ancora meglio dopo il tiro di Soshana da dietro l'arco (43:35). I polacchi, che hanno giocato con impegno in difesa e attacco, erano in vantaggio per 47:38 alla fine del primo tempo. I tifosi biancorossi avevano motivi per essere felici.

Abbiamo iniziato forte i secondi 20 minuti. Slaughter ha segnato due triple, anche Suchan è stato molto attivo su entrambi i lati del campo e siamo avanti di quindici punti, 59:44.

Jeremy Sochan è il capitano della squadra polacca Foto: Getty Images

Tuttavia, i giocatori di Igor Milicic hanno dovuto concentrarsi tutto il tempo, perché i loro avversari si attaccavano costantemente con tre punti. I polacchi hanno attaccato coraggiosamente il canestro avversario, ma il loro svantaggio è stato che hanno sbagliato molti tiri liberi. Nonostante i problemi temporanei, a 10 minuti dalla fine della partita eravamo ancora avanti 71:60.

I finlandesi hanno segnato tre punti

All’inizio del quarto quarto i finlandesi segnavano ancora tre punti, mentre i polacchi aumentavano il loro vantaggio dopo essere andati a canestro. Con il punteggio di 80:72, coach Milicic ha deciso di chiamare un timeout per calmare le sue emozioni. Sfortunatamente, non è servito a molto. Non siamo riusciti a fare canestro, Alexander Madsen ha segnato due gol da oltre l’arco e all’improvviso eravamo solo 80:78!

La partita è stata molto feroce e ogni punto è stato difficile. A meno di 3 minuti dalla fine della partita, i polacchi erano in vantaggio solo per 83:82. La battaglia è stata canestro contro canestro e il comando è passato di mano. Dopo il canestro di Alexander Dziwa eravamo in vantaggio per 88:87 a un minuto dalla fine. In risposta, Madsen ha segnato due punti su due tiri liberi e abbiamo perso per un punto. Mancano 18,3 secondi alla fine e coach Milicic chiama timeout.

Dopo l’intervallo, Slaughter ha deciso di tirare un tiro da metà distanza. Gli è mancato e i follow-up si sono rivelati inefficaci. Abbiamo perso 88:89. I sogni dei Giochi Olimpici di Parigi sono scomparsi come una bolla di sapone. Abbiamo perso per un punto e abbiamo sbagliato 14 tiri liberi in tutta la partita. READ Ecco come appare il programma del gruppo "polacco".

Gli spagnoli vincenti attendono i finlandesi nelle semifinali delle qualificazioni olimpiche. Solo il vincitore del campionato a Valencia ha diritto a partire a Parigi.

Polonia – Finlandia 88:89 (24:24, 23:14, 24:22, 17:29)