Gran Bretagna. Elezioni della Camera dei Comuni. Esci dai risultati del sondaggio

Giovedì Elezioni nel Regno Unito Si è conclusa con la sconfitta del Partito conservatore, secondo i sondaggi d’opinione. Tutto indica che il partito laburista all’opposizione ha sconfitto i conservatori e ha ottenuto un vantaggio schiacciante.

Partito laburista Raggiungere 410 posti Nella Camera dei Comuni da 650 seggi mentre era al potere Partito conservatore capito 131 Luoghi – secondo i sondaggi d’opinione.

Forse hanno segnato il terzo punteggio Democratici liberali (61 seggi), e dall’esterno della piattaforma: il populista di destra Reform Party of Britain (13 seggi), lo Scottish National Party (10 seggi), il Plaid Cymru di centrosinistra (4 seggi) e il Partito dei Verdi (2 sedili). . Come previsto, i rappresentanti degli altri partiti hanno ottenuto complessivamente 19 seggi.

Elezioni nel Regno Unito. Sono arrivati ​​i risultati degli exit poll

La maggioranza assoluta del Labour significa che il suo leader sarà eletto venerdì Keir Starmer sarà accolto davanti al re Carlo IIIChe gli affiderà il compito di formare il nuovo governo. Il Partito Laburista è all’opposizione da quando ha perso le elezioni del maggio 2010. Nelle elezioni precedenti, nel dicembre 2019, aveva ottenuto 202 seggi.

A sua volta, Sunak si recherà a Buckingham Palace per presentare formalmente le sue dimissioni da Primo Ministro a Carlo III. Si prevede che presto annuncerà le sue dimissioni dalla carica di leader del partito conservatore, forse anche venerdì. Ma sembra che lui stesso sia riuscito a ottenere un mandato parlamentare, anche se alcune aspettative prevedevano che sarebbe diventato il primo primo ministro al potere a non entrare in parlamento alle prossime elezioni.

Il Partito conservatore ha eguagliato il suo peggior risultato della storia. Tuttavia, la situazione non è così grave come avevano previsto gli ultimi sondaggi pre-elettorali. Tuttavia I conservatori hanno perso quasi due terzi dei seggi che detenevano in precedenza. Nelle elezioni precedenti, nel dicembre 2019, avevano ottenuto 365 seggi, sebbene alla fine del mandato della Camera dei Comuni fosse composta da 344 persone. Di gran lunga, la peggiore elezione in termini di numero di seggi vinti fu quella del 1906, quando ottennero 131 seggi su 670 possibili.

Intanto il risultato guidato dal preside della scuola Il sostenitore della Brexit Nigel Farage Il partito populista di destra Reform Party of Britain significa che anche Farage diventerà un deputato. Nella precedente sessione della Camera dei Comuni la formazione comprendeva un solo rappresentante, che era stato eletto membro del Partito conservatore, ma a marzo aveva cambiato la sua appartenenza al partito.

Elezioni nel Regno Unito. La votazione è terminata

Avevano diritto di voto più di 100.000 persone 46 milioni di cittadini. I britannici possono esprimere il loro voto 40mila seggi elettoraliche ha chiuso alle 22 (le 23 in Polonia).

Il voto avrebbe dovuto decidere 650 membri alla Camera dei Comuni. 4.515 candidati hanno gareggiato per i seggi, il numero più alto della storia, inclusi 459 candidati indipendenti, e il resto in rappresentanza di 98 partiti politici, anche questo un numero record. Le elezioni si basano sul sistema maggioritario in collegi uninominali, il che significa che in ciascuna delle 650 circoscrizioni viene eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti.

I sondaggi d’opinione pre-elettorali avevano già indicato che il risultato delle elezioni di giovedì avrebbe segnato la fine dei 14 anni di governo del Partito conservatore e il ritorno al potere del Partito laburista sotto la guida di May. Keira Starmira. Inoltre, si prevedeva che il Labour avrebbe ottenuto un vantaggio significativo, addirittura record.

Martedì 9 luglio si riunirà la neoeletta Camera dei Comuni: quel giorno verrà eletto un relatore, che quasi sicuramente sarà Lindsay Hoyle, e avrà inizio il giuramento parlamentare, che durerà diversi giorni. La cerimonia di apertura della nuova sessione del Parlamento è prevista per il 17 luglio, durante la quale si terrà il Discorso del Trono del Re. Re Carlo III Il programma legislativo sarà presentato al governo.

