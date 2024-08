Macron ha perso le elezioni, ma non vuole rinunciare al potere. In Francia si sente: “Il colpo di stato” | politica

Bene, diamo qualche informazione di base. (Chi ha seguito le recenti elezioni in Francia può saltare questo paragrafo.) Il secondo turno delle elezioni parlamentari anticipate in Francia si terrà il 7 luglio. La coalizione di sinistra, il Nuovo Fronte Popolare, ottiene il maggior numero di seggi in Parlamento. Al secondo posto si è piazzato il partito presidenziale, al terzo il partito di Marine Le Pen. Inoltre c’è un gruppo di repubblicani conservatori, che è chiaramente più piccolo degli altri. Nessuno ottiene la maggioranza per governare in modo indipendente. C’è un clima di sollievo in Francia, poiché la scommessa in queste elezioni era quella di fermare il partito di estrema destra guidato da Le Pen. Il Nuovo Fronte Popolare è soddisfatto della vittoria e avvia i colloqui di coalizione su chi sarà nominato primo ministro. Né a Macron né ai Macroni piace questa situazione. François Bayrou, un importante politico del campo presidenziale, dichiara coraggiosamente la notte delle elezioni che “nessuno ha vinto”. Quando ha indetto le elezioni, lo stesso Macron ha fatto affidamento sul fatto che la sinistra non sarebbe stata in grado di unirsi e si sarebbe dispersa, e quindi la sua coalizione di governo avrebbe vinto.

Guarda il video Pesante sconfitta per Marine Le Pen. Come è successo?

Cosa inventerà Macron in questo caso?

1. Messaggio ai parlamentari. Tre giorni dopo le elezioni, Macron scrive – in teoria “ai francesi”, ma in pratica ai politici francesi – una lettera piena di parole grosse e di acute esortazioni. Potrei citare qui queste poesie presidenziali, ma non ha senso, perché il significato è semplice: hanno vinto le forze democratiche alleate, non la sinistra, bisogna creare un’alleanza tale da ottenere la maggioranza in parlamento, e solo allora sarà possibile. essere possibile. Lo giuro sul Primo Ministro. Il discorso di Macron può essere letto come un passo proattivo. Ancor prima che la sinistra vittoriosa presentasse il suo candidato a primo ministro, il presidente l’aveva già informata che la cosa non avrebbe funzionato. Nessuno potrà seguire il normale processo post-elettorale, in cui il Primo Ministro presenta al Parlamento la formazione del governo, fa una presentazione e verifica se riceverà un voto di fiducia. Innanzitutto qualcuno deve offrirgli la garanzia su un piatto d’argento che otterrà un simile voto di fiducia.

Perché questo è un problema per il Nuovo Fronte Popolare? Perché dopo sette anni i francesi sono stufi del governo di Macron, che si è inginocchiato su progetti molto impopolari. Il ritiro delle sue riforme sull’aumento dell’età pensionabile è stato uno dei punti principali del programma del Nuovo Fronte Popolare. “Grande svolta”, “fine del macroismo” – uno dei sentimenti principali della loro campagna. Oggi, per la sinistra francese, non esiste modo più semplice per perdere la propria credibilità – e quindi il sostegno degli elettori – che allearsi con il campo del presidente.

2. Olimpico Interrex. Sebbene l’attuale primo ministro Gabriel Attal offra le sue dimissioni al presidente subito dopo le elezioni, come è consuetudine, Macron non le accetta. Secondo lui, non è possibile che la Francia non abbia un governo durante le Olimpiadi di Parigi. Chiede ad Atal di dare di più. Attal – nonostante i rapporti tra i maestri siano freddi – è d’accordo con lui, quindi cosa dovrebbe fare? I Giochi sono finiti e il Paese aspetta. Macron, invece di nominare il primo ministro della coalizione vincente, invita i partiti successivi a nuovi e nuovi incontri, prolunga e annulla. Oggi, 47 giorni dopo le elezioni, l’ex primo ministro resta capo del governo. In Francia non era più così dalla seconda guerra mondiale.

La sinistra cede, e i macronisti storcono il naso

Ok, torniamo ai vincitori. Il Nuovo Fronte Popolare è composto da diversi partiti. L’estrema sinistra è la LFI (Francia ininterrotta) di Jean-Luc Mélenchon, l’ultimo al centro è il rispettabile Partito socialista, e c’è ancora spazio per comunisti e ambientalisti. In termini di numero di seggi in Parlamento, la Francia Indistruttibile è la più forte della coalizione. Ma i sostenitori di Macron non vogliono assolutamente parlarle. Dopo le elezioni la situazione non si è ancora calmata e il partito del presidente ha già cominciato, tramite Twitter, a avanzare rivendicazioni a sinistra. Hanno annunciato di volere una coalizione dalla destra repubblicana al Partito socialista, senza la LFI. Successivamente, nella seconda metà di agosto, i macronisti hanno annunciato che non avrebbero accettato non solo un primo ministro della Francia Indistruttibile, ma anche un governo che includesse un ministro di quel partito.

Cosa fa la sinistra? Fa delle concessioni. Il loro candidato alla carica di Primo Ministro era Lucie Castets, economista, attualmente responsabile delle finanze a Parigi e in precedenza, tra gli altri, direttore generale del Tesoro del Ministero delle Finanze. Oggi è apartitico e circa dodici anni fa era membro del Partito Socialista, che è il partito più centrista della coalizione. Questo non è affatto un candidato estremo. E ora: il presidente ha incontrato Castets – lo ricordo, scelto come primo ministro dal partito che aveva appena vinto le elezioni – e ha dichiarato che non le avrebbe prestato giuramento. Completamente arbitrario, vagamente basato sulla “stabilità istituzionale”.

Quando si tratta delle richieste del partito di Macron riguardo alla composizione del governo, la sinistra dice loro “sto verificando”:

Ieri è stata posta una domanda al campo del presidente. Se proponiamo un governo senza ministri manodopera, ci sarà permesso di attuare il nostro programma senza ostacoli? Stiamo ancora aspettando una risposta

– ha scritto domenica Castets su Twitter. Dopo altri tre giorni ancora nessuna risposta. È come se i macronisti non volessero un governo senza l’estrema sinistra, ma piuttosto un governo senza alcuna sinistra.

Lucia Castets piede. – Reuters/Abdel Sabour



E non è tutto. Questa è la proposta più violenta che esce dal campo di Macron. Martedì mattina, radio France Info, nello studio di François Bayrou (un importante politico del campo di Macron che già la notte delle elezioni aveva detto che nessuno aveva vinto). Ecco cosa dice:

Secondo me c’è solo una cosa che si può fare: il Presidente della Repubblica nomina la persona che formerà il governo. Questa persona presenta la sua squadra, e questa squadra non ha bisogno di ottenere l’approvazione preventiva dei partiti politici perché non la otterrà mai.

Consideriamo per un momento questa bizzarra bufala antidemocratica. Secondo Bayro, il presidente dovrebbe ignorare il Parlamento, i partiti e i risultati elettorali e scegliere arbitrariamente qualcuno come primo ministro. Come si può supporre, qualcuno diverso dal candidato del partito vincitore, perché lo aveva già respinto.

La sinistra è arrabbiata. La mano destra è stanca

Come si chiama in politica questa situazione: un presidente non nomina un primo ministro della coalizione che ha vinto le elezioni? Quando succede qualcosa del genere in America Latina, lo chiamano colpo di stato, colpo di stato, attacco alla democrazia. Questo è dove siamo oggi

– ha detto venerdì in televisione Fabien Roussel, uno dei leader del Nuovo Fronte Popolare. La sinistra, guidata dalla LFI, invita i cittadini a protestare oggi e le manifestazioni sono previste per il 7 settembre. Anche le forze conservatrici sono stanche della prolungata esitazione di Macron. Laurent Voquiez, della destra repubblicana, ha riassunto così i prossimi colloqui di mercoledì con il presidente:

Non esiste una nuova posizione, nessun progetto organizzato e nessuna visione per il programma del governo per i prossimi mesi. Il presidente deve assumersi le proprie responsabilità, nominare un primo ministro e porre fine alla crisi che ha portato allo scioglimento del Parlamento. Non c’è motivo di continuare a ritardare in questo momento.

Durante la campagna elettorale scrisse: Macron e il suo campo stanno attaccando la sinistra con la stessa ferocia dell’estrema destra, o forse di più. (Salve, in questo testo cito citazioni rilevanti e presente materiale elettorale.) Dopo le elezioni vinte dalla sinistra, i macroniti non hanno cambiato minimamente il loro fronte. Tuttavia, le pubbliche relazioni nere sono una cosa, il rifiuto di nominare il primo ministro del partito vincitore è un’altra. Oggi il presidente, come un Regtan bugiardo, si è strappato la camicia sul petto mentre difendeva il Paese dalla sinistra, come se ciò potesse portare Dio sa quale epidemia in Francia. E questo è tutto un chiodo: Non so di che tipo. Perché nel programma del Nuovo Fronte Popolare non ci sono proposte scioccanti, radicali o fantasticamente sbagliate. Tagliare le tasse ai poveri e aumentarle ai ricchi, aumentare il salario minimo o pagare le mense scolastiche ai bambini: agli occhi dei liberali sotto la bandiera di Macron, sembrano essere un male simile al partito fascista anti-immigrazione dell’”amico di Putin”. “. , Le Pen.

Altri testi di Marta Nowak possono essere trovati a questo link.