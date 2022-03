Il mondo segue i movimenti di Abramovich. È andato in Israele, ma il Paese non ha buone notizie

Israele, Turchia e Russia: questi paesi sono stati recentemente visitati da Roman Abramovich, uno dei più famosi oligarchi russi, secondo i resoconti dei media stranieri. Da quando è stata presa dalla Gran Bretagna sanzioni, a Poi l’Australia ha fatto I viaggi del miliardario sono seguiti da vicino. Quando è stato visto in un aeroporto in Israele, c’erano voci che avrebbe potuto cercare rifugio in quel paese.

Perché esattamente lì? Abramovich – come molti ricchi russi – ha diversi passaporti. Oltre alla lingua russa anche portoghese E solo israeliano. Fino a poco tempo, Israele era conservatore sulla questione delle sanzioni contro la Russia L’elite degli affari invaderà l’Ucraina. Ma questo è cambiato. Lunedì, invia questo paese Una chiara indicazione che non intende aggirare le sanzioni.

Yair Lapid, ministro degli Esteri israeliano. Ha detto che Israele non sarebbe “un modo per aggirare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali alla Russia”. Ha anche affermato che il Ministero degli Affari Esteri israeliano sta cooperando a questo proposito con partner, tra cui la Banca d’Israele, il Ministero delle Finanze, il Ministero dell’Economia e dell’Energia e l’Amministrazione degli aeroporti.

“Israele, come la Slovacchia, condanna l’invasione russa dell’Ucraina e chiede la fine dei combattimenti. Non vi è alcuna giustificazione per violare l’integrità territoriale dell’Ucraina e non vi è alcuna giustificazione per lanciare attacchi contro la popolazione civile– ha detto il ministro Lapid dopo l’incontro con un rappresentante del governo slovacco.