L’autore dell’attacco a Trump era ossessionato dalla duchessa Kate. Risultati scioccanti

Sabato 13 luglio si è verificato un attacco contro Donald Trump a Butler, in Pennsylvania. L’uomo armato ha sparato al candidato repubblicano, colpendolo all’orecchio. Sfortunatamente, una persona del pubblico è morta a seguito della sparatoria. Si è scoperto che l’aggressore era il ventenne Thomas Matthew Crooks. Sono emersi fatti scioccanti sull’aggressore. La storia della sua ricerca viene rivelata.

È stata esaminata la cronologia delle ricerche della persona che ha attaccato Trump. Era ossessionato dalla duchessa Kate

Thomas Matthew Crookes è morto a causa dell’intervento dei servizi di sicurezza dell’ex presidente. Dopo il tentativo di omicidio, gli investigatori hanno esaminato il 20enne. L’abitazione dell’autore del reato è stata perquisita e tutti i dispositivi da lui utilizzati sono stati messi in sicurezza. Gli agenti hanno verificato cosa stesse facendo prima dei tragici eventi e hanno anche tracciato la cronologia delle sue ricerche. Secondo la National Public Radio, si scopre che l’aggressore stava cercando ossessivamente informazioni sulla duchessa Kate. Ha anche scaricato le sue foto sul telefono e sul laptop. Tra i documenti della ricerca, la Principessa del Galles è l’unica persona proveniente dal di fuori degli Stati Uniti. Oltre a lei sono stati menzionati nomi come Donald Trump, Joe Biden, Christopher Wray (direttore dell’FBI) e Merrick Garland (procuratore generale degli Stati Uniti). Finora i servizi non sono stati in grado di determinare come ciò sia correlato.

Un fatto inquietante che ha coinvolto la famiglia reale si è verificato anche poche ore dopo l’assassinio di Donald Trump. Durante una visita a Saint Helier nel Jersey, il re Carlo e la regina Camilla vengono evacuati a causa della comparsa di un uomo misterioso sul tetto. La coppia reale è stata trasferita in un albergo vicino. Dopo aver verificato l’identità dell’uomo, l’allerta è stata cancellata e i membri della famiglia reale hanno potuto tornare alle loro funzioni. In un’intervista al quotidiano The Mirror, il personale di sicurezza ha rivelato che la minaccia era piccola, ma dopo l’attacco a Donald Trump, le agenzie che proteggono il re e la regina hanno dovuto aumentare la loro vigilanza. Guarda anche: La regina Camilla è nei guai. Il re arrabbiato gridò al dipendente. C’è una registrazione