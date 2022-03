L’iniziativa di uscita “Fast and the Furious”. Il team Microsoft ha perso metà della squadra principale

Nuvole nere appaiono sopra il team interno di Microsoft che sta sviluppando il riavvio di Perfect Dark. Secondo gli ultimi rapporti, lo studio ha perso diversi sviluppatori esperti e la premiere avverrà al più presto tra qualche anno.

Microsoft ha rilevato alcuni grandi team, ma The Initiative è l’unico studio che Phil Spencer ha costruito negli ultimi anni. La società è stata formata da sviluppatori esperti, con Daryl Gallagher come presidente.

Lo scorso fine settimana abbiamo segnalato dei problemi con The Initiative, poiché il lead manager ha deciso di lasciare la filiale dell’azienda americana. A quanto pare, nell’ultimo anno, metà del team di sviluppo principale, ovvero circa 34 persone, ha lasciato lo studio.

L’informazione è stata esaminata da VGCChi ha contattato i creatori e i giornalisti ha confermato la terribile situazione – Dan Neuberger (Direttore), Drew Murray (Direttore del progetto), Chris O’Neill (Lead Level Designer), Joleon Myers (Leading Global Designer) o due designer senior e tre ex dipendenti di God of War hanno lasciato The Initiative.

Gli sviluppatori hanno attualmente circa 50 dipendenti e allo stesso tempo hanno assunto 12 nuove persone, ma stanno cercando solo tre sviluppatori contemporaneamente, forse perché Crystal Dynamics ha avuto un ruolo più importante nello sviluppo di Perfect Dark.

VGC ha parlato con gli sviluppatori che hanno confermato che l’ondata di partenze era “Fast and Furious”, Perché i creatori non potevano andare d’accordo con i capi. Si dice che la frustrazione derivi dalla direzione del progetto impostata da Daryl Gallagher e Daniel Neuburger (ha lasciato l’azienda il mese scorso).

L’iniziativa doveva essere promossa come cooperativa, ed era chiaro che tutte le decisioni dovevano passare attraverso i superiori e gli sviluppatori non avevano alcun controllo sul progetto. Darrell Gallagher e Daniel Neuburger vogliono sviluppare giochi come Crystal Dynamics, dove hanno sempre il controllo completo sulla produzione.

Secondo una fonte, i problemi del gioco potrebbero portare a un piccolo riavvio: la produzione stava già subendo diverse partenze e la premiere avrà luogo tra qualche anno al più presto.

Daryl Gallagher ha risposto a una domanda della redazione di VGC, ma la sua affermazione è molto sicura.

“Creare uno studio e reinventare un franchise amato non è un’impresa facile. Con The Initiative, volevamo utilizzare la nostra partnership di sviluppo del gioco per realizzare le nostre ambizioni e siamo davvero entusiasti dei progressi che vediamo nella nostra partnership con Crystal Dynamics. Questo il viaggio spesso include cambi di personale, specialmente in un periodo di sconvolgimento globale negli ultimi due anni. Abbiamo ancora molto lavoro da fare per offrire ai nostri giocatori una fantastica esperienza di Perfect Dark. Auguriamo tutto il meglio a tutti i nostri ex compagni di squadra, e sono convinto che la squadra che abbiamo qui e i nuovi talenti che si uniranno a noi non vedono l’ora di condividere altri progetti con i fan”.

Va ricordato che il settore sta attualmente affrontando grossi problemi nell’accesso a professionisti e specialisti. Gli studi si battono per i migliori sviluppatori e ci sono molte indicazioni che sebbene l’iniziativa sia stata in grado di raccogliere talenti, metà del team ha lasciato Microsoft interna.