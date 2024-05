Cosa influenza il tempo di ricarica della batteria di uno smartphone?

La potenza di ricarica influisce sulla velocità di ricarica della batteria di uno smartphone? Sì, anche se dobbiamo ricordare che questo non è l’unico fattore a determinarlo. In questa guida, daremo un’occhiata al ruolo svolto dalla potenza del caricabatterie in questo processo. Di quanta energia ha bisogno uno smartphone per caricarsi “velocemente”?

Al giorno d’oggi, i produttori di apparecchiature elettroniche decidono sempre più di dotare i propri dispositivi di una funzione di ricarica rapida. Ciò è particolarmente utile per i dispositivi che carichiamo frequentemente o ogni giorno. Gli smartphone sono un esempio perfetto in questo caso. La maggior parte di noi si è probabilmente trovata nella seguente situazione: dobbiamo uscire di casa entro pochi minuti e poi renderci conto che la batteria è quasi scarica. In questi casi possiamo avvertire i vantaggi della ricarica rapida. Tuttavia, è utile sapere in che modo la potenza di ricarica influisce sul tempo necessario per riempire la batteria di un telefono. Troverai la risposta qui sotto.

Da cosa dipende la potenza di ricarica della batteria?

La potenza di ricarica di uno smartphone dipende dalla tecnologia utilizzata e dallo standard USB. Tuttavia, per capirlo bene, bisogna prima conoscere la potenza di ricarica espressa in watt (W). In sintesi si può dire che questo parametro determina quanta elettricità possiamo trasmettere al ricevitore.

Quando si caricano gli smartphone si parla quasi sempre di ricarica tramite cavo USB. I primi benchmark offrivano una potenza di ricarica di 2,5 WCiò consente di caricare la batteria entro 2-3 ore. Tuttavia, va notato che prima dell’era degli smartphone, le dimensioni della batteria erano molto più piccole.

Con ingresso standard USB 3.0, La potenza di ricarica è aumentata a 4,5 W. Al giorno d’oggi, anche i caricabatterie USB di base sono più veloci e forniscono una tensione di 5 V e una corrente di 2 A Potenza di ricarica 10 watt. Nonostante non si tratti di un valore impressionante, oggi è difficile trovare uno smartphone che non offra almeno questa potenza di ricarica. READ Vendo gioco esclusivo PlayStation. Lo spettacolo settimanale ti incoraggia a scegliere una delle serie più popolari

I cavi USB di tipo C consentono un maggiore trasferimento di potenza grazie alla corrente di 3 A (a 5 V, fornendo una potenza di ricarica di 15 W). Con una potenza maggiore è necessaria la tecnologia di ricarica rapida. Anche negli smartphone che si caricano con una potenza massima di 18, 20 o 25 W (ad esempio, l’ammiraglia Samsung Galaxy S24), possiamo parlare di tecnologia di ricarica rapida.

Quali tecnologie di ricarica rapida sono attualmente disponibili sul mercato?

Guardando le specifiche degli ultimi smartphone, La potenza di ricarica è spesso di 45, 67, 80 e anche più di 100 watt. I detentori del record possono vantare una capacità di ricarica superiore 200 watt. Tuttavia, una ricarica più rapida richiede più potenza, il che in teoria è più facile da ottenere. Ma il problema è che questo è accompagnato da un aumento della temperatura, che genera grandi quantità di calore. Di conseguenza, ciò potrebbe causare un consumo più rapido della batteria o danneggiare il dispositivo.

Sul mercato sono disponibili numerose tecnologie di ricarica rapida che, grazie a protocolli adeguati e all’ottimizzazione dei parametri attuali, consentono la ricarica sicura di una batteria ad alta potenza. I più popolari sono: Erogazione di potenza (da 10 a 100 W), sviluppata dal 2012

Ricarica rapida (fino a 27 W), sviluppata da Qualcomm

SuperVOOC (fino a 240 W), utilizzato negli smartphone Opp, OnePlus, realme e Vivo

Huawei Supercarica

Mediatek Pump Express È anche possibile combinare diverse tecnologie per aumentare la potenza di ricarica.

Quali fattori influenzano il tempo di ricarica della batteria?

La potenza di ricarica è fondamentale per determinare quanto tempo aspetteremo affinché la batteria si carichi. Tuttavia, ci sono anche altri parametri importanti, come la capacità della batteria. Una batteria più grande può caricarsi più a lungo con la stessa potenza. Anche il grado di scarica delle celle è importante: i produttori spesso specificano tempi di ricarica dallo 0 al 100% e dallo 0 al 50%. Oppure dall’1 al 100%. READ Ula Chincz ha mostrato la sua casa italiana. Questo è il suo "posto sulla terra"

Inoltre, dovresti prestare attenzione alla compatibilità di tutti gli accessori di ricarica. Pertanto non solo lo smartphone deve supportare una certa potenza di ricarica, ma anche il caricabatterie collegato alla rete e il cavo. Anche la fonte da cui carichiamo il telefono è importante: un power bank, un laptop, una presa USB dell’auto o un altro dispositivo potrebbero avere alcune limitazioni.

Il componente che supporta la potenza di ricarica minima massima determina la velocità con cui il telefono si ricarica. A volte è una questione del nostro smartphone: se la batteria supporta la ricarica da 25 W, collegarla a un caricabatterie da 50 W o 100 W non ridurrà il tempo di ricarica. Pertanto il tempo di ricarica dipende dall’elemento più debole del set di ricarica.

Quanto velocemente si carica il nostro smartphone?

Passiamo ora dalla teoria alla pratica. È possibile utilizzare una semplice formula matematica per calcolare quanto tempo occorrerà per caricare una batteria di una determinata capacità. La formula teorica per calcolare la durata di carica della batteria dallo 0 al 100%. Come segue: Il tempo di ricarica in minuti è la capacità della batteria (Wh) divisa per la potenza di ricarica (W) moltiplicata per 60 minuti.

Ai fini di questi calcoli, possiamo supporre che la capacità della batteria sia di 5000 mAh (5000 mAh danno 18,5 Wh a 3,7 V), che è lo standard negli smartphones odierni. I risultati di questi calcoli per diverse potenze di ricarica tipiche con una batteria da 5000 mAh saranno simili a questi:

Durante la ricarica a 18 W: circa 62 minuti

Durante la ricarica a 25 W – 44,5 minuti

Durante la ricarica a 33 W – 33,4 minuti

Quando si carica 45 W – 24,5 minuti

Durante la ricarica 67 W – 16,5 minuti

Durante la ricarica 80 W – 14 minuti

Durante la ricarica a 120 W: poco più di 9 minuti

Quando si carica a 240 watt – 4,5 minuti I risultati di cui sopra sembrano impressionanti a potenze più elevate. Sfortunatamente, nella pratica, il tempo di ricarica della batteria è più lungo. Anche con dispositivi e accessori compatibili non è sempre possibile raggiungere la massima potenza di ricarica. Possono verificarsi casi di perdita di potenza, mentre il software e le protezioni del caricabatterie potrebbero limitare la potenza a causa del surriscaldamento. READ Unreal Engine 5.4 è ora disponibile! Una svolta in termini di prestazioni e grafica: guarda il video

Quanto tempo ci vorrà per caricare i telefoni con una capacità di ricarica specifica?

Per risultati più realistici, vale la pena controllare gli annunci dei produttori. Ad esempio, lo Xiaomi Redmi Note 9 (5000 mAh, ricarica 18 W) si ricarica dallo 0 al 100% in 153 minuti, e lo Xiaomi Redmi Note 11 (5000 mAh, 33 W) in 60 minuti. I modelli con potenza di ricarica di 67 W, come lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro, impiegano circa 46 minuti. I modelli più veloci, come lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ con ricarica da 120 W, si caricano completamente in 19 minuti.

Potete vedere che anche gli smartphone dello stesso produttore hanno tempi di ricarica diversi, nonostante specifiche simili. I risultati finali dipendono da molti fattori, tra cui la tecnologia di ricarica, la capacità della batteria e le prestazioni dei componenti utilizzati.

In che modo la ricarica rapida influisce sulla durata della batteria?

L’ultima questione da considerare è l’effetto della ricarica rapida sulla durata della batteria. È difficile dire chiaramente se una ricarica più rapida riduce la durata della batteria. Una maggiore potenza genera più calore, che può influire negativamente sui componenti. Tuttavia, i produttori assicurano che la ricarica rapida è sicura e non provoca una diminuzione significativa della capacità della batteria. Dopo 3-4 anni di utilizzo la capacità potrebbe scendere fino all’80% circa, consentendo di utilizzare comodamente il telefono. Se necessario, la batteria può essere sostituita, il che non è molto costoso.