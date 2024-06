Nintendo e Xbox non ci sono più. I giocatori ridono di Sony

Il Nintendo Direct e l’Xbox Games Showcase di quest’anno hanno sicuramente dominato la scena, portando ai giocatori tanta eccitazione e annunci sorprendenti. Rispetto a quanto presentato da Sony, i giocatori non riescono a smettere di ridere.

Il Nintendo Direct del 2024 ha scioccato i fan offrendo titoli tanto attesi come Metroid Prime 4, nuovi giochi con Mario e Zelda o il ritorno del fantastico, anche se molto difficile, platform Donkey Kong Country Returns HD.

Altro testo sotto il video

Nintendo ha distrutto il Summer Game Fest senza contestare. Nintendo è il re dell’industria dei giochi. legale pic.twitter.com/Wn7Howf298 – Nightwing (@KwingReviews) 18 giugno 2024

Sonny: Che cavolo è questa merda?

Microsoft: Ehi, sei molto bravo!

Nintendo: Tieni quella maledetta birra, abbiamo capito. -Justin (@giustino) 18 giugno 2024

Ciascuno di questi annunci è stato accolto con entusiasmo e la comunità dei giocatori sui social media è quasi esplosa di entusiasmo. La pubblicità del Super Mario Party Jamboree è stata una delle tante ciliegie sulla torta, a dimostrazione di ciò Nintendo riesce ancora a offrire giochi pieni di divertimento e innovazione.

Al contrario, anche l’Xbox Games Show non ha deluso: tutti gli altri eventi potevano essere nascosti. Microsoft ha realizzato grandi titoli, inclusa una nuova versione di Xbox Series Aggiungiamo a ciò le pubblicità di giochi come Fable, Indiana Jones, Gearsy e molti altri.

Mostra E3 quest’anno pic.twitter.com/8jJ3gAEop8 – Kirbo di Erdtree (@Kirbo9Z1) 18 giugno 2024

Nintendo🤝Xbox Sony viene umiliata ogni anno con i suoi eventi. pic.twitter.com/6B3ZVHH4zL – Poliware (@poliwa_93) 18 giugno 2024

Nel frattempo, Sony, con il suo PlayStation State of Play, non è riuscita ad attirare lo stesso interesse. I giocatori online si fanno beffe apertamente della mancanza di titoli entusiasmanti e di innovazioni in grado di rivaleggiare con la concorrenza. Ci sono meme che circolano sui social media che mettono a confronto la scarsa visibilità di Sony con l’esplosione di annunci di Nintendo e Xbox.

“Nintendo e Xbox hanno schiacciato Sony” – Questa è una delle frasi più popolari che puoi trovare su Twitter. Le reazioni dei fan parlano da sole: Sony deve riconsiderare seriamente la propria strategia se vuole competere con Nintendo e Microsoft nei prossimi mesi e anni. Con ogni nuovo evento, la pressione su Sony aumenta per alzare l’asticella e tornare al top.

Armi 🤡 senza munizioni: 😭

Non solo l’accordo Microsoft/Bethesda/Activision Blizzard ha eliminato questi elementi, ma l’Xbox Showcase li ha seppelliti in pascoli più verdi. Ora su SoNyS Silent Alert…⤵️🤣#PoniesDownBad 🐴 pic.twitter.com/60NYpoaHoJ — Oskool-G (@oskool_g) 18 giugno 2024

Riuscirà Sony a compensare le perdite e a sorprendere i giocatori in futuro? Molti credono che sia quest’anno Nintendo Direct e Galleria giochi Xbox Mostra chi attualmente governa nel mondo dei giochi, cosa che puoi verificare tu stesso in vari forum o post su X/Twitter.