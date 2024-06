Jean-Pierre Nesami nel Legia – Legia Varsavia

Il sei volte campione svizzero e tre volte capocannoniere della Premier League, Jean-Pierre Nesami, è stato ceduto in prestito al Legia Varsavia per un anno con opzione di prelazione. Il giocatore ha recentemente giocato con la squadra del Como 1907 in Italia.

Il periodo di maggior successo della carriera di Jean-Pierre Nesami è stato con la squadra del BSC Young Boys. Dalla stagione 2017/18 fino all’ultima competizione, ha vinto sei campionati, due Coppe di Svizzera con il club di Berna, ed è stato il capocannoniere della competizione tre volte – nel 2020, 2021, 2023. Il camerunense ha giocato due volte nella fase a gironi di Champions League e tre volte in Europa League, dove la sua squadra ha raggiunto nella migliore delle ipotesi gli ottavi di finale. Ha giocato 44 partite nelle Coppe dei Campioni, segnando 13 gol e fornendo 8 assist.

Negli ultimi anni ha segnato un totale di 140 gol per la migliore squadra svizzera ed è diventato il secondo miglior marcatore nella storia del club. Nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 è stato scelto come miglior giocatore della competizione.

Da sei mesi l’attaccante gioca con il Como 1907. La squadra, guidata da Cesc Fabregas, è stata promossa nel campionato italiano dopo 21 anni. Nasami si è laureato all’Università francese di Angers. Ha giocato in Ligue1 e Ligue2. Durante la sua carriera, ha rappresentato anche il club svizzero Servette e Venezia a livello di campionato italiano.

Nsami ha collezionato quattro presenze con la nazionale del Camerun, debuttando nel 2017.

Sono molto felice di aver firmato il contratto. Tutto quello che ho visto qui oggi mi ha lasciato una grande impressione. Spero che avremo una grande stagione. Stavo controllando le informazioni sul club. So che il Legia ha dei fan grandi e sfegatati. È fantastico. Sono venuto qui per vincere. C’è uno spirito vincente nel club. Dobbiamo vincere campionato e coppa. Il Legia deve tornare al posto più alto della Polonia – dice l’attaccante camerunese.

– Jean-Pierre Nesami, capocannoniere, ha vinto più volte il titolo di capocannoniere del forte campionato svizzero. Ci auguriamo che la PKO Bank Polski Ekstraklasa faccia lo stesso in modo simile. Ci siamo interessati un anno fa. Nsame si adatta al profilo del giocatore di cui abbiamo bisogno. Volevamo prendere un attaccante perché la nostra formazione titolare sarà con due di questi giocatori. In questo setup, il loro ruolo e i giocatori swing saranno cruciali. Abbiamo bisogno di una competizione grande e forte nel modo in cui giochiamo. afferma Jacek Zielinski, direttore sportivo del Legia Varsavia.

Jan-Pierra Nsami giocherà nel Legia Varsavia con il numero 77.

Jean-Pierra Nasami

Data di nascita: 1 maggio 1993 (31 anni)

Luogo di nascita: Douala (Camerun)

Nazione: Camerun

Squadre: – 2013 Angers, 2013 -2014 US Jeanne d’Arc Carquefou (esce), 2014 – 2015 Amiens SC (esce), 2015 – 2016 Angers, 2016 – 2017 Servette FC, 2017 – 2022 BSC Young Boys, 2022 Venezia FC ( EXP), 2022 – 2024 BSC Young Boys, 2024 Como 1907

Partite/gol del club: 375/175

Partite delle Nazionali: 4