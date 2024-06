Zimbabwe. La setta religiosa nascose più di 40 tombe di bambini sotto letti di pomodori e patate

Celestino Deji, responsabile dei servizi medici della provincia, ha affermato che le famiglie appartenenti alla setta apostolica a Hurungwe (provincia di Mashona occidentale) nello Zimbabwe occidentale hanno seppellito segretamente più di 40 bambini e hanno trasformato le tombe in chiazze di patate dolci e pomodori per nascondere le tracce.

-Per loro, la morte di un bambino non è così importante come pensiamo. Rifiutano vaccinazioni e cure ed espellono dalla società coloro che si oppongono. Una madre di 23 anni è stata recentemente abbandonata dal marito, ripudiata dai suoi genitori ed espulsa dalla chiesa dalla comunità perché cercava aiuto medico per il suo bambino di nove anni morente, ha detto Deji.