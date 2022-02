Capcom Fighting Collection, ha annunciato il suo lancio il 24 giugno

Include Red Earth, Gem Fighter, Puzzle Fighter, Hyper Street Fighter 2 e un gran numero di Darkstalkers























Dopo la conclusione del finale di stagione del Capcom Pro Tour 2021, Capcom Annunciato il gruppo Capcom Fighting che uscirà il 24 giugno.











Ritornano 10 giochi classici, inclusi due Darkstalkers inediti in Occidente, con funzionalità migliorate, miglioramenti della qualità della vita, funzionalità online e un codice di annullamento netto per tutti i titoli. Continua a vedere il trailer.



















Red Earth e Cyberbots: Fullmetal Madness, Hyper Street Fighter 2, Super Gem Fighter Mini Mix e Super Puzzle Fighter 2 Turbo costituiscono la prima metà del mix e la seconda metà è interamente dedicata ai Darkstalkers.





Darkstalkers: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge, Vampire Savior: The Lord of Vampire, Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge e Vampire Savior 2: The Lord of Vampire saranno disponibili nella Capcom Fighting Collection.





Tutti i titoli del bundle saranno giocabili online con un potente codice di rollback della rete e verrà aggiunta una modalità di allenamento per tutti tranne Puzzle Fighter (per ragioni abbastanza ovvie) in modo che i giocatori possano finalmente esplorare le sfumature di questi titoli con maggiore efficienza.





La Capcom Fighting Collection sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC per $ 39,99 il 24 giugno. Al lancio sarà disponibile anche un pacchetto digitale che include Capcom Fighting Collection e Street Fighter 30th Anniversary Collection per $ 59,99.





Qui troverai alcuni scatti in più che mostrano i diversi giochi del trailer. Sotto la gallery potete vedere voi stessi il trailer completo. Facci sapere come hype questa versione nei commenti.











Clicca sulle immagini per le versioni più grandi