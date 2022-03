Inoltre alla fine ce l’ha fatta: i fan di iPhone ottengono ciò che vogliono

L’aggiornamento di iOS 15.4 per iPhone ha portato inaspettatamente un altro cambiamento, che gli utenti spesso si aspettavano: nella rete Plus, il 5G ha iniziato a funzionare su iPhone.

Apple rilasciato oggi L’ultima versione di iOS 15.4 Per gli utenti iPhone. Il lungo elenco di modifiche includeva, tra gli altri Supporto Face ID nella mascheraO nuove opzioni Siri o nuovi emoji.

Tuttavia, il cambiamento è stato privo di informazioni, che saranno importanti per molti proprietari di telefoni Apple: Connettività 5G disponibile su iPhone lavorando in rete Più. L’aggiornamento ha finalmente portato questa funzionalità. L’impossibile è diventato possibile.

Il fatto che, grazie a iOS 15.4, il 5G funzioni sui telefoni Apple in rete Plus, lo possiamo confermare sulla base dei primi test – sul modello iPhone 12 Pro Con una scheda SIM Plus inserita Controllo della rete 5GLe prime misurazioni allo Speedtest hanno confermato l’uso di questa tecnica. risultato raggiunto 270 Mbps Sebbene il download non batta i record, conferma l’uso del nuovo standard web.

Perché il 5G non funzionava su iPhone in Plus?

Frena 5G su iPhone Recentemente è diventato oggetto di commenti di alto livello – dopo Quando il caso è stato gestito da UOKiK. L’ufficio ha annunciato che indagherà se gli operatori, incluso Plus, forniranno informazioni affidabili sulle offerte di accesso a Internet 5G.

UOKiK non ha fornito dettagli al momento, ma nel caso di Plus c’è stata un’accusa o “Blocca 5G” su iPhone – Questa accusa è stata formulata dal deputato Michał Gramatyka e l’ingerenza dei parlamentari è stata anche la ragione dell’avvio dell’indagine da parte dell’Ufficio per la concorrenza e la protezione dei consumatori.

L’interruzione dell’accesso al #5G a livello di rete GSM per gli utenti di #iPhone è una violazione del principio di interoperabilità (per non parlare delle pratiche di marketing sleali).

– Si è lamentato il vice Grammatica.

Inoltre lo ha negato Il 5G è stato intenzionalmente vietato negli iPhoneAnche se non ha approfondito l’argomento.

Le tecnologie di comunicazione potrebbero non essere una questione semplice, ma possiamo assicurarti che Plus non vieta i telefoni di nessun produttore

– Era il messaggio dell’operatore.

Ufficiosamente, si diceva che fosse così Il problema di non avere un accordo di partnership adeguato tra l’operatore e Apple. Questo doveva essere il requisito del produttore dell’iPhone Sfavorevole a PlusCiò ha portato a una situazione di stallo prolungata e a una maggiore insoddisfazione degli utenti.

