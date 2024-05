Un bel gesto di Svetek prima del Roland Garros. “Grazie, Ija.”

Twitter / Arthur Delay / Da sinistra: Iga Svetek e Arthur Delay



Simone Lozinski

22 bit 2024, 13:02





Gesti del genere toccano il cuore. Poco prima del Roland Garros, Iga Svetek ha trovato il tempo di allenarsi con un tennista disabile francese. Ha ringraziato la giocatrice, leader della classifica WTA, con bellissime parole per il suo tempo.

Domenica 26 maggio inizierà il secondo torneo del Grande Slam della stagione. Questa volta tennisti e tenniste si sfideranno a Parigi sui campi del Roland Garros.

Nel singolare il titolo sarà difeso da Iga Svetek, arrivata nella capitale francese incoraggiata dalle vittorie ai tornei WTA 1000 di Madrid e Roma. Inoltre, in entrambe le ultime partite, il polacco si è rivelato migliore della seconda classificata, Aryna Sabalenka.

E dopo le prestazioni di Światek nei tornei preparatori, esperti e tifosi non hanno dubbi che il 22enne sia il principale favorito per vincere il titolo a Parigi. Tuttavia, la stessa tennista prende queste opinioni con calma e si concentra principalmente sugli ultimi allenamenti prima dell’inizio della competizione.

Tuttavia, non era la prima volta che il leader della classifica mostrava tanto cuore. Il polacco, già a Parigi, ha trovato il tempo per allenarsi con un tennista francese disabile affetto da paralisi cerebrale. Una registrazione della loro formazione congiunta è già apparsa online.

Artru Delaye è stato molto felice di allenarsi insieme con Świątek.

“Nonostante la mia disabilità, ho partecipato al dream training con Iga Świątek, leader della classifica e tre volte vincitrice del Roland Garros. Grazie ancora a Iga per queste lezioni e per la vostra generosità. Nonostante la mia disabilità, dovreste sempre credere nei vostri sogni, ” ha scritto il tennista francese in due suoi post sul sito “X”.

Leggi anche: Iga Świątek si è scontrato ancora una volta con il 74enne. “Ho sentito?”

Guarda il video: Cherkowski ha svolto molte attività dopo la sua carriera professionale. Ora rivela chi è oggi

Guarda le partite del WTA Tour con Iga Świątek, Magda Linette e altri migliori giocatori su CANAL+ online. (link sponsorizzato)