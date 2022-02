Blinken afferma che il “libro di gioco” della Russia per l’invasione dell’Ucraina sta andando avanti, ma la guerra può ancora essere evitata

“Come l’abbiamo descritto, sembra che qualunque cosa abbia portato all’effettiva invasione stia accadendo”, ha detto Blinken domenica allo “State of the Union” della CNN.

Sabato il ministero della Difesa ucraino ha segnalato più di 100 violazioni del cessate il fuoco nell’Ucraina orientale e ha affermato che i bombardamenti sono continuati fino a domenica, mentre le forze russe sono rimaste in Bielorussia per continuare le esercitazioni militari che avrebbero dovuto terminare.

Blinken ha detto a Dana Bash della CNN di essere preoccupato che l’estensione delle esercitazioni fosse un altro segno che la Russia stava aprendo la strada a un’invasione, dopo le operazioni “false flag” di questa settimana e la mobilitazione di oltre 150.000 soldati russi lungo il confine ucraino.

“Ora stanno giustificando la continuazione degli ‘esercizi’ che hanno detto finiranno ora, la continuazione di quegli esercizi non citati sulla situazione nell’Ucraina orientale a tempo indeterminato – una situazione che hanno creato continuando ad aumentare le tensioni”, ha detto Blinkin.

Tuttavia, Blinken ha affermato che gli Stati Uniti continueranno a cercare di trovare un’ultima via diplomatica. ha detto che Presidente Joe Biden È pronto a parlare con il presidente russo Vladimir Putin “in qualsiasi momento e in qualsiasi modo” se aiuta a prevenire la guerra, dicendo che l’amministrazione Biden continuerà a fare tutto il possibile per cercare di persuadere Mosca a non invadere l’Ucraina.

“Pensiamo che il presidente Putin abbia preso la decisione, ma fino a quando i carri armati non sono davvero arrivati, gli aerei sono volati, coglieremo ogni opportunità e ogni minuto per vedere se la diplomazia può ancora dissuadere il presidente Putin dall’andare avanti”. Egli ha detto.

Presidente ucraino Volodymyr Zelensky Sabato era in Germania, dove ha incontrato il vicepresidente Kamala Harris alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Zelensky ha detto che stava esortando gli Stati Uniti e l’Europa a non aspettare le sanzioni contro la Russia, sostenendo che non avrebbero aiutato l’Ucraina se fossero state invocate solo dopo l’inizio dell’invasione.

Blinken ha detto domenica che gli Stati Uniti non volevano rivelare le sanzioni in anticipo perché ciò avrebbe “consentito alla Russia di provare a complottare contro di loro”.

“Le sanzioni mirano principalmente a cercare di dissuadere la Russia dall’andare in guerra”, ha affermato. “Una volta che li hai licenziati, quel deterrente è sparito e fino all’ultimo minuto, finché possiamo provare ad avere un effetto deterrente su questo, cercheremo di farlo”.

Se Putin fosse andato avanti con l’invasione, ha detto Blinken, gli Stati Uniti e la NATO erano chiari che avrebbero “affrontato lui e la Russia molto duramente”.

Alla domanda se Putin potesse barare, Blinken ha detto: “C’è sempre una possibilità, ma ogni indicazione che abbiamo visto, ogni mossa che ha fatto ha seguito lo spettacolo che abbiamo deciso di far vedere al mondo davanti agli Stati Uniti. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è seguendo lo scenario quasi letteralmente.”

“Tutto ciò che stiamo vedendo indica che questo è molto pericoloso, che siamo sull’orlo di un’invasione”, ha aggiunto.

Il presidente finlandese Sauli Niinisto ha detto a Bach in un’intervista separata che Putin “si è comportato in modo imprevedibile”.

“È molto difficile identificare e definire l’altra persona nella realtà, nel profondo. Ma finora posso dire che si è comportato in un modo molto difficile da prevedere ma potrebbe anche essere intenzionale, cioè agire in questo modo, perché questo porta confusione nell’oceano”, ha detto Niinisto. .

I Blinken incontreranno alla fine di questa settimana il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in Europa, in quello che potrebbe essere un altro round di colloqui diplomatici di una settimana mentre le truppe russe continuano ad accumularsi al confine ucraino. Ma Blinken ha detto che l’incontro sarebbe stato annullato in caso di invasione.

“Dipende tutto da cosa farà la Russia nei prossimi giorni”, ha detto. “Se non invadi, io ci sarò.”