Intossicazione alimentare nella zuppa del negozio. Il 23enne avvelenato era paralizzato

All'inizio, Claudia de Albuquerque Celada cominciò ad avere le vertigini. Successivamente si sono verificati mancanza di respiro e paralisi facciale, a causa dell'avvelenamento da tossina botulinica.

Il 23enne ha acquistato la zuppa già pronta dal negozio e dopo averla mangiata La tossina botulinica ha attaccato il suo corpo. Tuttavia, gli esami del prodotto del supermercato dove la donna stava facendo la spesa non hanno rivelato la presenza di un'intossicazione alimentare.

Come leggiamo su news.com.au, lo ha detto un portavoce del Dipartimento sanitario della contea di Pitkin L’incidente è stato il risultato del cibo conservato alla temperatura sbagliata.

I sintomi dell'avvelenamento da tossina botulinica compaiono inizialmente sul viso, quindi la paralisi colpisce anche altre parti del corpo. Claudia soffriva anche di paralisi dei muscoli coinvolti nella respirazione, motivo per cui la donna ora respira con l'aiuto di un ventilatore..

La famiglia ha iniziato a raccogliere donazioni per pagare le cure



Il costo del trattamento in un ospedale di Denver è di 15.000 PLN. $ 400 al giorno. In totale la donna dovrà pagare più di 500.000 PLN. dollaro. La famiglia, che intende portare il 23enne in Brasile, ha organizzato una campagna di raccolta fondi per pagare le cure negli Stati Uniti e il trasporto aereo sanitario.

Fonte: news.com.au

