L’elicottero si è schiantato in mare su una spiaggia affollata. C’è un record

Il drammatico incidente è avvenuto sabato al largo della costa di Miami, in Florida. L’elicottero si è schiantato in mare su una spiaggia affollata.

La polizia ha detto che c’erano tre persone nella macchina. Due di loro erano in cura in ospedale. Sono in condizioni stabili.

Secondo la CNN, l’elicottero era un Robinson R44. La causa dell’incidente non è ancora nota.

Puoi vedere il momento in cui la macchina cade in acqua nel video diffuso dalla polizia. Il record mostra che c’erano molte persone sulla spiaggia e alcune di loro erano a breve distanza dalla scena.

Ci sono alcune cose che potresti non voler vedere – Sean Adams, uno dei testimoni dell’incidente, ha detto alla televisione locale WPLG. È un miracolo che nessuno dei marcatori del Velo si sia infortunato – Aggiunto. Secondo il suo rapporto, il pilota ha lasciato il motore da solo.

Un’altra ragazza della spiaggia, Anna Diaz, stava nuotando nell’oceano quando ha sentito la sua famiglia invitarla a scendere a terra. Come ha detto, la macchina era a 6-8 metri da dove è caduta in acqua. Ha descritto l’intero incidente come “cinematografico” e molto rumoroso. Ero davvero spaventato La donna acconsentì.