Jadwika Staniskies è morta. Il sociologo e pubblicista ha 81 anni

È morta all'età di 81 anni la sociologa, politologa, docente di scienze umane, docente universitaria e pubblicista Jadwika Staniskis.

La notizia della morte di Jadwika Stanyskis è stata fornita lunedì pomeriggio all'agenzia di stampa polacca dalla figlia di un importante sociologo. Jadwika Staniskies avrebbe compiuto 82 anni la prossima settimana.

Jadwika Staniskies è nata nel 1942. Nel 1964 si laureò in sociologia all'Università di Varsavia. Ha conseguito il dottorato in discipline umanistiche nel 1971, sette anni dopo nella sua residenza, e nel 1992 il titolo di professore di scienze umane. Nel suo lavoro scientifico si è occupato, tra gli altri, di questioni legate alla trasformazione, alla teoria del socialismo reale, all'istituzionalizzazione dell'ordine post-comunista e alla globalizzazione.

Jadwika Staniskies è morta

Nella sua giovinezza, fu coinvolto in una vita di resistenza. Come ricorda il portale mojasocjologia.pl, nel 1980 divenne esperto del gruppo di sciopero interistituzionale e, dopo la conclusione degli accordi di agosto, consulente di Solidarnosc. Dopo l'introduzione della legge marziale, tenne conferenze alla Solidarity University e pubblicò su riviste clandestine. Le sue prime pubblicazioni, in cui criticava il mito della solidarietà, non furono pubblicate in Polonia per molto tempo.

Jadwika Staniskies

Jadwica Staniskies collabora come editorialista e inserzionista, tra gli altri, con i settimanali “Wprost” e “W Sieci”. Negli ultimi dodici anni ha commentato più volte nei programmi di TVN24 anche l'attuale situazione politica. – Puoi vedere un momento di paura in PiS. Si vede cosa sta succedendo alle istituzioni, cosa sta succedendo ai singoli ruoli pubblici (…) e si vede che questi funzionari hanno paura. Valutando le azioni del campo governativo nel 2018, in “Kropka Not I”, tale manipolazione dello Stato è un segno di autocrazia. READ 40 La migliore Ceralacca del 2022 - Non acquistare una Ceralacca finché non leggi QUESTO!

Jadwika Staniskies – Ill

Negli ultimi anni si è ritirato dalle attività mediatiche. In un'intervista a “Wprost” pubblicata nell'ottobre 2023, la figlia Joanna Staniskis ha detto che sua madre “è gravemente malata, soffre del morbo di Alzheimer, quindi è molto difficile comunicare con lei, non parla”.

Jadwika Staniskies

Secondo la famiglia del defunto, il prof. Jadwika Stanyskis si terrà giovedì 25 aprile nella chiesa di Podkova Lesna.

Jadwika Staniskies – Ricordi. “Andava sempre controcorrente”

Il prof. Staniskies ha menzionato Dominika Długosz di “Newsweek” nella trasmissione “Tak jest” su TVN24.

Egli “è sempre andato controcorrente” e ha citato l'approccio del sociologo alla solidarietà con vari partiti durante la Repubblica popolare polacca e successivamente durante la Terza Repubblica polacca.

– Poi, dopo il 2000, anzi dopo il 2007, è stato molto favorevole a Legge e Giustizia, ma questo non gli ha impedito di dire che dopo il 2015 sarebbe andato ai tribunali statali per varie cose che aveva fatto e avrebbe criticato Legge e Giustizia. , nonostante abbia sempre dichiarato una grande simpatia politica per Jaroslaw Kaczynski – ha aggiunto.

Il prof. Wawrzynic Konarski, rettore dell'Università delle finanze e dell'economia della Vistola, ha dichiarato in “Thug Humor” che Stanyskis ha presentato nelle sue analisi e opinioni un approccio indipendente.

Ricorda la professoressa Dominika Długosz. Jadwika Staniskies: È sempre andata controcorrente

Jadwika Stanyskis e Votsimirs Sarzasti

