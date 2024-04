autore. Baloot. Alexander Beers, 18a divisione meccanizzata

Utilizzare i sistemi di difesa aerea dispiegati in Polonia per combattere obiettivi sopra l'Ucraina significa unirsi al conflitto: questo è ciò che l'ex ispettore generale di brigata dell'aeronautica militare ha commentato a Defense24.pl riguardo al ministro degli Esteri ucraino. Thomas Drionak riserva. Il capo della commissione parlamentare per la difesa, Andrei Grzyb, ha valutato la questione in modo simile.

Il capo del Ministero degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha visto una soluzione realistica in cui i sistemi Patriot schierati in Polonia avrebbero protetto lo spazio aereo sopra l’Ucraina occidentale. A suo avviso, i paesi occidentali potrebbero affittare i loro sistemi di difesa aerea all’Ucraina, il che proteggerebbe non solo l’Ucraina ma anche i paesi occidentali dai missili e dai droni russi.

Decano. Tomasz Dreuniak, capo della Federal Reserve, ha osservato che, sebbene ciò sia tecnicamente possibile, Da un punto di vista politico, ciò significherebbe l’ingresso della NATO nel conflitto armato. “Bisogna distinguere tre aspetti: tecnico, militare e puramente politico. Affinché i sistemi antiaerei siano efficaci, è bene che siano alimentati con informazioni radar avanzate che consentano la preparazione. Ciò significa che i sistemi possono funzionare correttamente l’intero sistema di ricognizione radar ucraino deve essere collegato al sistema NATO”. Oppure le nostre stazioni radar dovrebbero essere collocate sul territorio ucraino per garantire una maggiore efficacia. Naturalmente, può essere impostato al massimo, ma l'efficacia sarà molto inferiore“- Drewniak ha detto a Defense24.pl

“Tecnicamente è possibile, ma per quanto riguarda gli aspetti militari e politici, non riesco ora a immaginare una situazione in cui la NATO – poiché stiamo parlando dell’Alleanza – estende il suo ombrello sull’Ucraina. Ciò significa che la NATO entra in guerra, perché il primo abbattimento di un aereo russo o di qualsiasi dispositivo aereo coinvolge automaticamente la NATO nella guerra.“- ha osservato l’esperto di Stratpoints.

Ha osservato che questa è un’altra versione dello scenario presentato all’inizio dell’invasione russa, in cui l’Occidente istituirebbe una no-fly zone sull’Ucraina. “Mettere sistemi di difesa aerea lungo il confine non cambierà davvero nulla. Durante la seconda metà dello scorso anno, 2.000 persone sono state oggetto di intensi attacchi aerei russi. Sono stati lanciati razzi sull'Ucraina occidentale – diciamo a circa 100 chilometri dal confine con la Polonia – e alcuni di essi sono caduti. Se i sistemi fossero basati in Polonia e in altri paesi confinanti con l’Ucraina, ad esempio Slovacchia, Romania e Bulgaria, è possibile tracciare una linea lungo la quale potrebbero essere efficaci, ma queste non sono aree oggi sotto attacco intenso. Infatti, militarmente non cambia nulla, o molto poco, e politicamente ci trascina tutti in un conflitto pericoloso. Le decisioni politiche finora adottate escludono uno scenario del genere” – Lui Don.

“Si tratta di un ritorno ai comprensibili tentativi di coinvolgere la NATO nel conflittoHa aggiunto: Non puoi abbattere l'aereo di qualcun altro e non essere parte del conflitto.

Dryuniak ha osservato che se questi sistemi sono ucraini, devono essere gestiti da soldati ucraini e devono portare i contrassegni ucraini. “Anche se viene affittato – formule del genere esistono anche nell’esercito – deve essere sotto il pieno controllo ucraino. Non può esserci una situazione in cui uno Stato affitta un sistema letale da un altro Stato. Quando uno Stato dona un sistema d’arma, potrebbe esserlo ritenuti responsabili”, ha aggiunto. Ad esempio, riguardo all'addestramento, ma non possono usarlo in combattimento. Ha osservato che “Se si guarda alla storia, i consiglieri americani e sovietici durante la Guerra Fredda hanno contribuito a far funzionare i sistemi, hanno fornito sicurezza tecnica, ma non hanno mai fatto nulla. combattuto, perché ciò significherebbe automaticamente entrare nel conflitto”.

Inoltre, secondo il presidente della Commissione parlamentare di difesa, Andriy Grzeb (PSL-TD), la soluzione proposta dal capo della diplomazia ucraina significherebbe l'adesione al conflitto. “Sono un po' scettico riguardo a questa possibilità. Ha aggiunto che rispondere con misure cinetiche a eventi a 100 chilometri di distanza in un paese vicino significherebbe entrare in guerra. Ha osservato che l'assistenza fornita finora in termini di attrezzature e formazione è diversa deve continuare.