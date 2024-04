Australia. Un tipo di formica che prende il nome da Lord Voldemort

Una nuova specie di formica, che prende il nome da Lord Voldemort, il cattivo della serie “Harry Potter”, è stata scoperta in Australia. Come hanno spiegato i ricercatori che lo hanno seguito, l’insetto ha molto in comune con il Signore Oscuro: ha un corpo snello e allungato e trascorre le sue giornate nell’oscurità.

La rivista Zookeys ha pubblicato uno studio che esamina un tipo di formica scoperto di recente. Non ci sarebbe nulla di insolito in questo, se non fosse per il fatto che l'insetto laborioso ha molto in comune con Lord Voldemort, il cattivo principale della famosa saga di “Harry Potter”.

Signore Oscuro Bug

Come spiegato dagli scienziati dell'Università dell'Australia Occidentale che hanno scoperto la nuova specie, le formiche sono state osservate durante una ricerca ecologica che documentava gli animali che vivono sottoterra nella regione di Pilbara. Sono stati catturati solo due esemplari, rinvenuti durante la catalogazione degli animali catturati con le reti in un pozzo profondo 25 metri.

Leptanella Voldemort È una formica con un corpo magro e pallido, zampe fusiformi e una mascella lunga e affilata. L'autore principale dello studio, Mark Wong, ha affermato che il suo nome è (abbreviato L.Voldemort) è un omaggio al mago Lord Voldemort della serie Harry Potter.

“Sia il terrificante antagonista di 'Harry Potter' che la formica hanno corpi orribilmente emaciati e vivono nell'oscurità”, ha detto.

La formica Leptanella VoldemortMark Wong/UWA

Cacciatore nell'oscurità

Esistono più di 14.000 specie di formiche nel mondo, ma solo circa 60 di esse appartengono al genere Ant. Con leptano. A differenza della maggior parte delle formiche, queste specie formano piccole colonie che si nutrono esclusivamente sottoterra, ha spiegato Wong. Questo è il motivo per cui le api operaie sono leggermente più grandi di un granello di sabbia: possono muoversi più facilmente nel substrato. READ Battlefield 2042 tira l'aspetto della Russia alla luce dell'attualità

– Da quanto sappiamo dalle poche osservazioni di altre specie Con leptano Ha aggiunto: (…) La nuova specie è quasi certamente un predatore, un terrificante cacciatore nell'oscurità. – Anche se non sappiamo cosa caccia esattamente L.VoldemortAltre specie usano le mascelle e i pungiglioni per immobilizzare i millepiedi del suolo e poi spostano le loro larve nelle vicinanze per nutrirsi delle carcasse.

Tuttavia, in Australia potrebbero esserci tra 1.300 e più di 5.000 specie di formiche L.Voldemort È solo il secondo tipo della famiglia Con leptano Scoperto in questo continente

Università dell'Australia Occidentale