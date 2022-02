Horizon Forbidden West viene bombardato su PS5 e PS4 senza motivo

Non sarebbe una grande uscita di videogiochi senza un comportamento imbarazzante per i giocatori. Orizzonte proibito a ovest Sono stati raccolti commenti sproporzionatamente negativi Metacritico Durante la notte, e sebbene mantenga ancora un bilanciamento totale dell’utente stabile, è chiaro che le stringhe 0/10 stanno iniziando a sembrare false. Molti di voi potrebbero ricordare Il nostro ultimo: parte 2mezzo Scandalo accattivante sui socialcadendo nella stessa sorte.

Ovviamente, non c’è una campagna mirata contro la seconda uscita di Aloy – è solo stupidità delle persone. “Probabilmente la più grande delusione degli ultimi tempi”, ha scritto un utente del gioco di circa 80 ore, meno di 24 ore dopo il suo rilascio. “Avevo aspettative molto alte. La storia è carina e priva di fantasia, il gameplay è molto noioso. Anche la grafica che è stata elogiata è deludente. Lascio davvero cadere la palla qui.”

Dopo la già citata saga di The Last of Us: Parte 2, Metacritic si è impegnata ad apportare modifiche al suo sistema di punti utente, per evitare che ciò accada di nuovo. Purtroppo, sembra che due anni dopo nulla sia davvero cambiato. Certo, di sicuro. noi Tutti sanno che il punteggio di un utente sul sito Web è una completa perdita di tempo, ma può comunque influenzare i giocatori meno coinvolti e sembra che la valutazione di Horizon Forbidden West avrà un grande successo.

Certo, il titolo non è privo di critiche – la piattaforma è tosta e c’è un problema nel tuo solito mondo aperto – ma noi Mi è piaciuto il titolo in generale nella nostra recensione: “Qualsiasi piccola stranezza che sciogliamo quando lanciamo il gioco su tutti i cilindri. È un gioco di ruolo fantastico e super divertente, non c’è nient’altro di simile.” Se hai appena iniziato questo fine settimana, assicurati di controllare il nostro sito Guida di Horizon Forbidden West Per qualsiasi aiuto.