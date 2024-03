Xbox Game Pass marzo 2024 sarà ricordato a lungo! Questo è uno dei mesi più importanti nella storia dei videogiochi

Marzo 2024 sarà il mese più importante nella storia di Xbox Game Pass

Il 28 marzo 2024 Diablo 4 sarà disponibile su Xbox Game Pass. Senza entrare nelle problematiche legate al gioco, bisogna rendersi conto di quanto sia importante questo passaggio per il servizio stesso. Anche se i primi mesi di quest'anno ci hanno offerto alcune offerte decenti per Xbox Game Pass, mancavano versioni di alto profilo e Diablo 4 può sicuramente offrire. La produzione di Blizzard, pur non essendo una nuova anteprima, è un'esperienza costantemente aggiornata e apprezzata dai giocatori.

Tuttavia, c'è molto di più dietro l'ingresso di Diablo 4 su Xbox Game Pass. Diablo 4 non è solo un grande gioco; Il primo gioco Activision-Blizzard disponibile su Xbox Game Pass Da quando Microsoft ha completato l'acquisizione dell'azienda lo scorso ottobre. Nelle settimane successive all'acquisizione, i fan volevano disperatamente sapere quando il catalogo Activision-Blizzard sarebbe arrivato su Game Pass e Microsoft ha rilasciato diverse dichiarazioni indicando semplicemente che ci sarebbe voluto del tempo prima che i giochi iniziassero ad apparire sul servizio.

Sembra che sia finalmente giunto il momento e ora tutti gli occhi saranno puntati su Xbox Game Pass. Il lancio di Diablo 4 su Xbox Game Pass potrebbe essere uno dei momenti più importanti nella storia dei videogiochi e potrebbe avere un impatto significativo sulle future strategie Xbox e Game Pass di Activision-Blizzard. Se Diablo 4 su Game Pass sarà all'altezza, i fan probabilmente vedranno presto altri giochi Activision-Blizzard su Xbox.

Ma cosa succederebbe se solo pochi giocatori fossero interessati ad entrare nel mondo di Sanctuary? Uno scenario del genere potrebbe sicuramente avere un impatto significativo, ma negativo, sul futuro dell’abbonamento di gioco più popolare, Xbox Game Pass.

