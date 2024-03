Turni di notte sulla scala di Indian Wells. Iga Świątek potrebbe incontrare il russo

L'attrazione principale nella notte tra martedì e mercoledì, ora polacca, è stato il torneo di beneficenza Eisenhower Trophy, al quale hanno partecipato Iga Światek e Hubert Hurkacz. I nostri attori non hanno avuto una prestazione molto riuscita, già nella prima partita Hanno dovuto riconoscere la superiorità di Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas. La coppia ispano-greca si è rivelata nettamente migliore dei polacchi in giornata, vincendo 10-2.

Sullo sfondo di questi eventi sul campo centrale di Indian Wells si stavano per concludere i turni di qualificazione della competizione principale dei campionati WTA e ATP. Immediatamente dopo la partita finale, i vincitori delle qualificazioni sono stati estratti a caso per riempire i posti vuoti tra i gironi. Per il suo secondo potenziale avversario Ha pronosticato, tra le altre cose, la leader della classifica femminile.

Lo scontro russo-americano determinerà il rivale di Shevetek. La partita si svolgerà quella notte

Proprio accanto a Iga Świątek nella classifica del campionato C'era Erika Andreeva. La russa affronterà Danielle Collins al primo turno. Attualmente, la tennista diciannovenne cade nell'ombra di sua sorella Mira, ma anche lei si sta lentamente facendo strada verso la ribalta tra le migliori giocatrici del mondo.

L'americana sarà la favorita del match, anche se vale la pena notare che il suo ultimo incontro sarà ad Austin Finisce in parità dopo il primo set per un infortunio alla schiena. Pertanto, non si sa come gareggerà a Indian Wells. La partita si svolgerà la prossima sera come terza partita dalle 20:00 ora polacca (dopo le partite di Sorribes Tormo – Bouzkova e Giorgi – Poulter).

Se Collins vince, ci sarà un secondo incontro tra Danielle e Ijah in questa stagione. Il primo confronto è avvenuto durante gli Australian Open, dove entrambi i tennisti hanno giocato una partita indimenticabile Il giocatore del Raszynia è tornato nel terzo set con il punteggio di 1:4. D'altro canto la giocatrice polacca non ha mai avuto l'opportunità di giocare contro la Andreeva, quindi per lei sarà una nuova esperienza.

Il primo incontro con la testa di serie che partecipa al torneo WTA 1000 di Indian Wells Si svolgerà il venerdì sera oppure nella notte dal venerdì al sabato Ora polacca.

