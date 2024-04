Fortuna 1 Lega: Polonia Varsavia – Zaglebie Sosnowiec. Copertura in diretta e punteggio in diretta

Polonia Warszawa e Zaglebie Sosnowiec si affronteranno nella 28esima giornata della Fortuna 1 League. Quale squadra sarà più felice al fischio finale? Copertura in diretta e risultati della partita Polonia Warszawa – Zaglebie Sosnowiec su Polsatsport.pl.

I favoriti per la sfida di venerdì sono i giocatori della capitale. Le Camicie Nere hanno disputato sei partite senza sconfitte (quattro pareggi e due vittorie). I punti conquistati nelle ultime settimane hanno permesso alla squadra di Varsavia di aumentare a quattro punti il ​​proprio vantaggio sulla zona retrocessione. Una potenziale vittoria aiuterebbe molto il Bologna nella sua lotta per la retrocessione.

D'altra parte, Zagłębie ha concluso la classifica a sette punti dal penultimo Podbeskidzie. Se non succede nulla di imprevisto, la squadra di Sosnovich saluterà il secondo livello della competizione. Nell'ultimo turno i giocatori del Sosnowiec hanno perso in casa contro Gornik Łęczna, che stava lottando per la promozione.

Il Bologna sarà all'altezza delle aspettative e aggiungerà tre punti al suo punteggio? Oppure Zagłębie riuscirà a sfondare e a sorprendere?

