La scienza incontra lo sport. La Orlen Oil Motor Company ha avviato la collaborazione con ZS Samochodowych im. Stanislaw Siroczynski a Lublino

Le due parti sperano che in questo modo si possano unire conoscenze teoriche e abilità pratiche.

– Questo è un evento molto importante dal punto di vista del sindaco della città. L'accordo sembra avere una dimensione naturale, perché dove dovrebbero formarsi i nuovi dipendenti delle autostrade se non presso la Scuola automobilistica di Lublino, visto che Lublino è un'autostrada? Tutti in Polonia sanno che Lublino è un'autostrada e qui verrà fondata la migliore scuola per insegnare meccanici autostradali, meccanici di motocross e meccanici di motociclette. La città, il sindaco Krzysztof Jok e il dipartimento dell'istruzione vogliono partecipare a questa cooperazione per garantire che sia al massimo livello possibile – afferma Mariusz Banach, vicesindaco di Lublino.

– L'idea del club, così come l'iniziativa della scuola, mira ad ampliare la platea di persone interessate agli sport motociclistici nella nostra città. C'è un grande bisogno di meccanici sportivi mancanti nel mercato. Vogliamo condividere le conoscenze degli esperti su come preparare le motociclette per lo sport e chiunque voglia utilizzare queste conoscenze avrà l'opportunità di farlo. Spero che grazie a questa collaborazione non ci sarà più tanta fame di meccanica – spiega Piotr Witkowski, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Speedway Lublin SA

Il preside della scuola, Richard Murawski, non può nascondere la sua felicità per l'inizio della collaborazione con la squadra campione di Polonia.

– Questo è un giorno importante per tutti gli studenti della nostra scuola. Abbiamo firmato un accordo importante che fornisce nuove e ampie prospettive sulle attività e sui vantaggi di ciascuna parte. Siamo felici che i nostri studenti possano sviluppare le loro passioni sportive e professionali. Lo sport dà motivazione al lavoro e migliora costantemente le qualifiche. L'evento di oggi è anche un segnale alla comunità locale che qui a Lublino, in macchina, si sta costruendo un centro dove scienza e sport si uniscono. Credo anche nella collaborazione che abbiamo strettoNei prossimi anni sarà un contributo alla scoperta di generazioni di giovani meccanici motociclistici che, grazie alle conoscenze professionali acquisite, lavorando con grande passione, contribuiranno allo sviluppo dello sport motociclistico – afferma il direttore Murawski.

Alcuni degli studenti presenti all'incontro non solo hanno avuto una pausa, ma hanno anche avuto l'opportunità di vedere da vicino come sono le motociclette sulle autostrade, ma non solo. C'era anche un piccolo concorso e premi in palio. Successivamente, anche l'allenatore giovanile di Orlen Oil Motor e gli stessi meccanici hanno commentato la situazione nel mercato dei meccanici.

– C’è un urgente bisogno di meccanici sia in Polonia che in Europa. In questo ci manca molto, semplicemente perché mancano i buoni meccanici. Per questo motivo stiamo instaurando una collaborazione con la scuola e speriamo di poter trovare persone volenterose e formarle nel miglior modo possibile. Ci sono condizioni davvero fantastiche a Lublino. Ci sono grandi squadre, come quella di Bartosz Zmartzlik. Questa professione non riguarda solo i soldi, ma anche grandi esperienze, ricordi e tanti viaggi. Questo è un lavoro davvero interessante. E se sei appassionato di moto, sarai soddisfatto: il coach Rafael Trojanowski ha convinto i ragazzi.

-Ci sono pochissime officine di riparazione moto. Questa cooperazione è l'inizio della formazione professionale e ora è diventata una questione di specializzazione. Spero che questo concerto vi abbia fatto capire che questo è un altro ambito di cui potrete occuparvi in ​​futuro – dice il meccanico Grzegorz Vijak.