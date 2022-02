Biden prevede nuove sanzioni al commercio e alla finanza in due regioni filo-Mosca

Gli Stati Uniti continuano a vedere i preparativi per una possibile invasione più ampia che includa il caricamento di navi anfibie e attrezzature per unità aviotrasportate.

Presidente Joe Biden Intende imporre nuove sanzioni al commercio e alla finanza nelle due regioni. In una dichiarazione, la Casa Bianca ha affermato che Biden firmerà un ordine esecutivo che “vieterebbe nuovi investimenti, scambi e finanziamenti da parte di cittadini statunitensi nelle, da o nelle cosiddette regioni DNR e LNR dell’Ucraina”.

Putin ha firmato i decreti che riconoscono la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk in una cerimonia trasmessa dalla televisione di stato all’inizio di lunedì.

Un alto funzionario dell’amministrazione statunitense ha affermato che le forze russe stanno continuando i preparativi per un’invasione dell’Ucraina, ma la diplomazia continuerà “fino a quando i carri armati non rotoleranno”.

“Le forze russe hanno continuato ad avvicinarsi al confine”, ha detto il funzionario, osservando che vedono piani per invadere “da qualsiasi momento”.

Il funzionario ha riconosciuto l’ordine di Putin per ciò che il Cremlino ha chiamato “peacekeeper” per entrare nelle aree rivendicate da Mosca nell’Ucraina orientale, ma ha detto che gli Stati Uniti avrebbero risposto alle azioni russe, non alle parole.

“Monitoreremo e valuteremo le misure già adottate dalla Russia e risponderemo di conseguenza”, ha affermato il funzionario.

Il funzionario ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni o confermare l’ingresso delle forze russe in Ucraina, ma ha affermato che gli Stati Uniti stavano monitorando da vicino gli eventi sul campo. Il funzionario ha sottolineato che le forze russe che operano in queste aree non sono un fenomeno nuovo.

“Questa è la situazione in quella zona” dal 2014, ha detto il funzionario.

L’ordine esecutivo di Biden consentirebbe anche agli Stati Uniti di imporre sanzioni a chiunque operi in quelle aree. La Casa Bianca ha affermato che “annuncerà presto ulteriori misure relative alla flagrante violazione odierna degli obblighi internazionali della Russia”.

“Per essere chiari: queste azioni sono separate e andranno ad aggiungersi alle misure economiche rapide e pericolose che stiamo preparando in coordinamento con alleati e partner in caso di invasione russa dell’Ucraina”, ha scritto il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki in una dichiarazione .

Tuttavia, le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca contro specifiche regioni erano ben lontane dalle devastanti conseguenze per la Russia che Biden e funzionari statunitensi hanno avvertito sarebbero state imposte in caso di invasione della Russia, riferendosi alla continuazione delle misure globali se Mosca dovesse continuare. Procedi con l’azione militare per invadere il territorio ucraino.

Il segretario di Stato Anthony Blinken ha lasciato intendere che stanno arrivando altre misure e cinguettare “Il riconoscimento da parte del Cremlino delle cosiddette Repubbliche popolari ‘indipendenti’ di Donetsk e Luhansk richiede una risposta rapida e risoluta e adotteremo le misure appropriate in coordinamento con i partner”, ha affermato.

Il funzionario ha affermato che gli Stati Uniti adotteranno ulteriori misure per rispondere al riconoscimento da parte della Russia dei territori separatisti martedì.

“Prenderemo ulteriori misure domani per ritenere la Russia responsabile di questa chiara violazione del diritto internazionale e della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”, ha affermato il funzionario.

Gli Stati Uniti e l’Europa condannano le azioni di Putin

La risposta degli Stati Uniti è arrivata sulla scia di un lungo discorso di Putin lunedì, in cui ha attaccato sia l’Ucraina che l’Occidente prima di firmare decreti che riconoscono le due controverse regioni separatiste. L’annuncio di Putin arriva sulla scia di varie accuse russe di provocazioni negli ultimi giorni, che secondo gli Stati Uniti e l’Ucraina sono false operazioni utilizzate da Mosca per cercare di giustificare la guerra.

I funzionari occidentali temono che la mossa di lunedì sia il preludio di un’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina. Gli Stati Uniti e altri paesi della NATO hanno avvertito di essere pronti a sanzioni severe se Mosca invaderà l’Ucraina, al di là delle misure annunciate lunedì dalla Casa Bianca.

Anche i funzionari della NATO ed europei hanno condannato i commenti di Putin. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che la mossa “mina ulteriormente” la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

“Condanno la decisione della Russia di estendere il riconoscimento della ‘Repubblica popolare di Donetsk’ e della ‘Repubblica popolare di Luhansk'”, ha affermato. “Questo mina la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, mina gli sforzi per risolvere il conflitto e viola gli accordi di Minsk , di cui la Russia è parte».

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato lunedì che il riconoscimento da parte di Putin delle regioni separatiste è stato “un cattivo presagio e un segno molto deprimente”. Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha dichiarato su Twitter che il Regno Unito prevede di annunciare nuove sanzioni contro la Russia martedì.

Biden dialoga con i leader stranieri

Biden si è consultato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una telefonata lunedì pomeriggio, quindi ha parlato con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Schulz.

Mentre Putin ha tenuto una riunione sulla sicurezza nazionale lunedì prima del suo discorso, Biden si stava consultando con alti funzionari statunitensi alla Casa Bianca. Blinken, il presidente del Joint Chiefs of Staff, il generale Mark Milley, e il direttore della CIA Bill Burns sono arrivati ​​alla Casa Bianca lunedì, un giorno libero negli Stati Uniti. Anche il vicepresidente Kamala Harris, tornato domenica sera dalla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, era alla Casa Bianca.

Milley ha anche parlato con il suo omologo ucraino, il tenente generale Valery Zalogny, poco dopo che Putin ha riconosciuto le regioni indipendenti nell’Ucraina orientale lunedì, secondo un portavoce del Joint Chiefs of Staff. I due hanno parlato la scorsa settimana ed erano in contatto regolare mentre le forze russe si sono radunate al confine con l’Ucraina e hanno iniziato ad avvicinarsi.

Durante la notte, i funzionari statunitensi hanno minimizzato le possibilità di un vertice proposto dalla Francia tra Biden e Putin, suggerendo che le prospettive di un’invasione russa dell’Ucraina rendevano altamente improbabile un tale incontro.

Hanno affermato che non è stato svolto alcun lavoro sui tempi, sul formato o sul luogo in cui si terrà un tale vertice.

Parlando alla televisione mattutina statunitense, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha avvertito che la Russia potrebbe prepararsi a un conflitto più brutale di alcune stime iniziali.

“Riteniamo che qualsiasi operazione militare di questa portata e portata e portata di ciò che pensiamo che i russi stiano pianificando sarà molto violenta. Costerà la vita di ucraini, russi, civili e militari allo stesso modo. Ma abbiamo anche informazioni che suggeriscono lì sarà più brutale perché questa non sarà solo una guerra convenzionale tra due eserciti: sarà una guerra che la Russia intraprenderà contro il popolo ucraino per opprimerlo, schiacciarlo e danneggiarlo”, ha detto Sullivan durante l’apparizione di lunedì al programma della NBC “Today Spettacolo.”

“Tutte le indicazioni indicano che il presidente Putin e i russi stanno portando avanti un piano per effettuare una grande invasione militare dell’Ucraina”, ha detto Sullivan sul canale della ABC.