L’intelligence statunitense mostra che “i piani della Russia per invadere l’Ucraina sono molto brutali e il suo scopo è quello di” schiacciare gli ucraini “”, ha detto Jack Sullivan, un consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti che ha affermato che l’attacco potrebbe iniziare nelle prossime ore o giorni.









Grafico

/PAP / EPA / Sergei Tolshenko /



Accuse contro Ucraina, NATO e Stati Uniti. Al Cremlino si tiene un incontro sulla situazione nel Donbas [NA ŻYWO]

Sullivan ha commentato nelle interviste per i programmi mattutini della NBC e della ABC. Proposta per un vertice francese tra Russia e Stati Uniti. Un consigliere del presidente degli Stati Uniti ha detto di aver accettato l’offerta பிடன் Era chiaro. Tuttavia, ha notato che tutti i sintomi lo mostrano La Russia continua a prepararsi per l’invasione Nell’intera gamma di “ore o giorni successivi”. Se la Russia realizza i suoi piani, La guerra reclamerà la vita di molte migliaia di persone.

Ci auguriamo che qualsiasi azione di questa portata che riteniamo il piano dei russi sia così orribile (…) ma abbiamo l’intelligenza per suggerire che questa potrebbe essere una forma brutale ancora più grande perché non sarebbe una guerra regolare tra i Due. Forze. Sarà la guerra della Russia contro gli ucraini a opprimerli, opprimerli e ferirli. Sullivan ha detto in un’intervista alla NBC.

Sullivan sottolinea, tra l’altro, che il Washington Post ha descritto una lettera scritta da Bathsheba Nell Crocker, l’ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite a Ginevra, all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. L’ambasciatore ha scritto che fonti statunitensi hanno indicato che la Russia stava compilando un elenco di persone da uccidere o mandare nei campi.

Secondo Crocker, quello sarebbe l’obiettivo della repressione ucraini Contro l’occupazione russa, così come, tra le altre cose, gli oppositori russi e bielorussi, le minoranze nazionali e religiose, nonché le persone LGBT.

Lo abbiamo consegnato alle Nazioni Unite perché crediamo che il mondo debba mobilitarsi per opporsi a questa occupazione russa. ha detto Sullivan. Ha sottolineato che gli Stati Uniti erano pronti a imporre severe sanzioni alla Russia. “Una delle cose più importanti che il presidente Biden ha fatto è stata inviare più truppe statunitensi nella parte orientale della NATO, e gli Stati Uniti proteggeranno ogni centimetro della NATO”, ha affermato.



Se la Russia va più a ovest territorio della NATOSoddisfa i pieni poteri degli Stati Uniti e dei suoi alleati – Lo ha annunciato il consigliere del presidente.

Ricordiamo che il portavoce della Casa Bianca Zhen Zhao ha detto che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva accettato una proposta per incontrare il presidente russo Vladimir Putin se la Russia non avesse invaso l’Ucraina entro allora.

Il portavoce ha aggiunto che mentre gli Stati Uniti erano pronti per la diplomazia, la Russia era pronta a imporre sanzioni rapide e severe se avesse scelto la guerra. “La Russia ora sembra prepararsi per un’offensiva su vasta scala contro l’Ucraina a breve termine”. Saki ha sottolineato.