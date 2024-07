Attacco a Donald Trump. Il politico insanguinato è stato evacuato dal palco

Il filmato dell’attacco a Donald Trump è stato immediatamente diffuso su Internet.

L’ex presidente aveva appena iniziato uno dei suoi tipici discorsi sul presidente in carica Joe Biden quando risuonarono cinque colpi e si nascose dietro il podio per ordine degli agenti dei servizi segreti.

– E poi il peggior presidente della storia del nostro paese ha preso il potere. E guarda cosa è successo. Forse 20 milioni di persone [przybyło nielegalnie]. E sai, questo è un po’ un vecchio grafico… Questo grafico è vecchio di qualche mese. “Se vuoi davvero vedere qualcosa di così triste, guarda cosa è successo…”, ha detto Trump prima che scoppiassero gli spari.

Donald Trump è al sicuro

Anthony Guglielmi, portavoce dei servizi segreti, ha detto alla CNN che l’ex presidente Donald Trump sta bene.

Il portavoce di Donald Trump, Stephen Cheung, ha detto che l’ex presidente “sta andando bene”.

– Il presidente Trump ringrazia le forze dell’ordine e i primi soccorritori per la loro rapida azione durante questo atto atroce. È in buona salute ed è in fase di valutazione presso una struttura medica locale. Ha aggiunto che presto forniremo maggiori dettagli.

Attacco a Donald Trump: ucciso l’assassino

I servizi segreti hanno confermato di aver ucciso l’assassino durante una manifestazione di Trump, che un’altra persona è stata uccisa e altre due erano in condizioni critiche.

La prima dichiarazione di Donald Trump dopo l’attentato

La prima dichiarazione di Donald Trump è apparsa dopo il tentato attentato a una manifestazione in Pennsylvania. “Vorrei ringraziare i servizi segreti degli Stati Uniti e tutte le forze dell’ordine per la loro rapida risposta alla sparatoria appena avvenuta a Butler, in Pennsylvania. Soprattutto, vorrei esprimere le mie condoglianze alla famiglia della persona che è morta del raduno così come la famiglia di un’altra persona rimasta gravemente ferita. Un atto del genere non può accadere nel nostro Paese Non si sa nulla dell’assassino che mi ha ucciso con un proiettile che mi è penetrato nella parte superiore del corpo e nell’orecchio destro perché “. Ho sentito un fischio e degli spari e ho subito sentito il proiettile penetrare nella pelle. C’è stata molta emorragia, ed è stato allora che ho capito cosa stava succedendo.” – ha scritto Donald Trump su Truth Platform.

I manifestanti avrebbero già visto l’uomo che ha sparato

Uno dei partecipanti alla manifestazione di Donald Trump ha dichiarato in un’intervista alla BBC di aver notato un uomo accovacciato sul tetto con qualcosa che sembrava un lungo fucile, pochi minuti prima del tentativo di omicidio. Ha affermato di aver immediatamente informato i servizi presenti sul posto, ma – ha detto – gli agenti non hanno preso alcun provvedimento.

“Abbiamo notato un uomo che strisciava sul tetto dell’edificio accanto a noi, a circa 50 piedi di distanza”, ha detto a BBC News poco dopo i tragici eventi della manifestazione di Donald Trump.

—Siamo lì e indichiamo un uomo che striscia sul tetto. “Lo vediamo chiaramente con una pistola in mano”, ha detto. Ha aggiunto di aver avvisato la polizia vicina e che gli agenti “non sapevano cosa stesse succedendo”.

-Sto pensando: perché Trump sta ancora parlando? Perché non l’hanno portato giù dal palco?« “Sto lì e lo indico per due o tre minuti, e i servizi segreti ci guardano dall’alto dell’edificio, e io indico questo soffitto, e mi fermo lì in quel modo, e un attimo dopo vengono sparati cinque colpi.”

John Miller, esperto di sicurezza e intelligence della CNN, ha affermato che la testimonianza solleva molte “serie domande” sulle azioni delle agenzie.

“Ci sarà un’indagine molto dettagliata su chi sapeva cosa e come è stato segnalato e chi ha deciso di intraprendere o non intraprendere alcuna azione”, ha detto.

sta leggendo Trasmissione in diretta!