Il programma di rilascio globale di Elden Ring rivela quando puoi iniziare a giocarci

FromSoftware ha rivelato l’ora esatta in cui i giocatori su PC e console potranno iniziare la loro avventura su Elden Ring.

l’ufficiale Anello di Elden Twitter Abbiamo condiviso un grafico con i tempi in cui Elden Ring sarà disponibile in digitale e i giocatori PC avranno qualcosa in più su coloro che scelgono di giocare su console.

Credito immagine: FromSoftware

I giocatori possono entrare nell’Elden Ring su PC il 24 febbraio alle 15:00 PT / 18:00 EST / 23:00 GMT. Se sei in Australia, questo si traduce alle 10:00 EST del 25 febbraio.

La maggior parte del mondo potrà iniziare il proprio giro sull’Elden Ring sulla console nel cuore della notte nel proprio fuso orario locale. Se utilizzi l’ora solare del Pacifico o l’ora centrale, potrai iniziare già il 24 febbraio alle 21:00 PT / 23:00 CT.

È stato inoltre condiviso che il preload sarà disponibile con 48 ore di anticipo rispetto agli orari indicati nell’infografica su Steam e PlayStation. I giocatori Xbox possono ora precaricare.

Per ulteriori informazioni su Elden Ring, controlla le specifiche del gioco per PC, la nostra anteprima finale e perché il regista Hidetaka Miyazaki pensa che più persone saranno in grado di finire questo gioco anche se non è necessariamente più facile.

Adam Pankhurst è uno scrittore di notizie per IGN. Potete seguirlo su Twitter Incorpora il tweet e via Contrazione.