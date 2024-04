L'Epic Games Store è incredibilmente generoso! Ad aprile ha avuto un grande successo gratuitamente

L'Epic Games Store è incredibilmente generoso! Ad aprile verrà rilasciato gratuitamente un enorme prodotto

L'Epic Games Store sorprende i giocatori con un altro gioiello gratuito.

Oggi, ogni giocatore può aggiungere due fantastici giochi alla propria libreria: Outer Worlds: edizione selezione spaziale IO ladro. Ma cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Abbiamo buone notizie!

CDall’11 al 18 aprile 2024, i giocatori potranno aggiungere Ghostrunner, un frenetico gioco d’azione cyberpunk, alla propria libreria.. Sviluppato da One More Level e pubblicato da 505 Games, il gioco ha debuttato nell'ottobre 2020 e ha ricevuto rapidamente elogi per il suo gameplay frenetico e intenso.

Il mondo è finito e i suoi abitanti lottano per sopravvivere. Con una katana in mano, i giocatori vagano per le miserabili strade della città, incontrando numerosi avversari. Il gioco combina elementi slasher con la prospettiva in prima persona (FPP), offrendo un'esperienza unica e piena di adrenalina.

Questa promozione fa parte di un evento più ampio La mega svendita, che si svolgerà dal 16 maggio al 13 giugno 2024. Vale la pena notare che l'Epic Games Store offre regolarmente giochi gratuiti, il che rappresenta una grande opportunità per i giocatori di espandere la propria collezione senza costi aggiuntivi.