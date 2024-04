Caffè al cacao – proprietà, ricetta. Bere il caffè con cacao è salutare?

Quali sono i benefici di bere il caffè con cacao?

Il caffè al cacao detto anche moka è una bevanda apprezzata dagli appassionati caffè. È disponibile in molti bar, ma più spesso si trova come bevanda dolce con sciroppo di cacao e latte. Il caffè al cacao puro è facile da preparare a casa e ha molti benefici positivi Proprietà per la salute.

La combinazione di caffè e cacao elimina principalmente gli effetti negativi della caffeina dal caffè. Appena cacao Stimola e fornisce anche una certa quantità di caffeina, ma anche un'altra sostanza stimolante: la teobromina. Questa combinazione aiuta ad eliminare i frequenti sentimenti di paura e ansia associati al consumo di caffè da solo. Inoltre il cacao potenzia gli effetti positivi del caffè sull'organismo.

La combinazione di caffè e cacao elimina gli effetti negativi della caffeina 123RF/pixel

Caffè con cacao – proprietà

Il cacao stesso è considerato uno dei prodotti più salutari. Fornisce una grande quantità di antiossidanti: polifenoli. È una miniera di vitamine e minerali. Fornisce vitamine del gruppo B, vitamine E e K, acido folico, magnesio, calcio, fosforo, potassio e ferro, nonché ingredienti energizzanti – Caffeina e teobromina.

La combinazione di caffè e cacao ha proprietà molto positive sul corpo. Durante una ricerca condotta da scienziati americani, si è scoperto che le persone che consumano caffè con cacao Sono più concentrati e meno nervosiGrazie a ciò, commettono meno errori nei test di percezione e Velocità operativa.

Le proprietà del caffè con cacao hanno un effetto positivo Sulla circolazione sanguigna e ha effetti anti-aterosclerosi. Grazie all’alto contenuto di antiossidanti ritardano i processi di invecchiamento del corpo e proteggono dal cancro. Questa bevanda migliora anche il tuo umore e ti rilassa. READ Attacco su larga scala da parte delle forze di Vladimir Putin. "Terrore assoluto a Kiev"

Quanto e che tipo di cacao bisogna aggiungere al caffè?

Tuttavia, per sfruttare appieno le proprietà benefiche del caffè con cacaoDovresti prestare particolare attenzione alla qualità degli ingredienti. Quale cacao aggiungere al caffè? Scegli solo cacao amaro, crudo, senza zuccheri aggiunti. Solo questa tipologia contiene la più alta concentrazione di principi attivi e, soprattutto, è povera di calorie. 1 cucchiaio – 6 g – Il cacao fornisce solo 41 calorie. Tutti gli altri additivi che si possono trovare nel cacao per bambini non faranno altro che aumentare il contenuto calorico della tua bevanda preferita.

Sono sufficienti solo 1-2 cucchiaini di cacao in una tazza di caffè per godere degli effetti positivi della bevanda sull'organismo..

Quanto spesso bere e qual è l'orario migliore?

Quando si imposta il limite giornaliero per il caffè con cacao, vale la pena ricordare: Fornito da entrambi i componenti Caffeina. La quantità sicura di caffeina per il corpo umano è compresa tra 200 e 400 mg. Dovrebbero focalizzarsi sulla loro attenzione Le donne incinte dovrebbero prestare particolare attenzione e non superare i 200 mg di caffeina al giorno. Per le persone sane, 3-4 tazze di caffè o caffè con cacao sono una dose sicura.

È meglio bere questa bevanda al mattino. Ti darà una vera sferzata di energia e ti motiverà a lavorare. Nel frattempo, grazie a questa bevanda, inizierai la giornata senza stress e nervi inutili, il che è sicuramente molto importante Particolarmente prezioso a quest'ora del giorno.

La ricetta del caffè al cacao è molto semplice. Aggiungi semplicemente 1-2 cucchiaini di cacao al tuo caffè per una moka deliziosa e salutare. Come lo faccio? Dipende dal metodo che preferisci per preparare il caffè. Il modo più semplice è aggiungere due cucchiaini di caffè macinato fine, due cucchiaini di cacao e versare acqua bollente su tutto il composto.. Tuttavia, se non ti piace il tradizionale “sputare”, aggiungi il cacao al tuo caffè in una caffettiera o in una caffettiera da una macchina per caffè espresso. La French press è ideale per preparare il caffè al cacao. READ Chiudere l'ambasciata americana a Kiev e trasferire i restanti diplomatici in Occidente tra i timori di un'invasione russa

Quando non riesci a liberarti del cacao, Potete sostituirlo con cioccolato fondente. Tuttavia, è importante che contenga quanto più cacao possibile. Basta sciogliere un cubetto di cioccolato nel tuo espresso per ottenerlo Caffè delizioso e tonificante con cacao.

