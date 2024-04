È morto un bambino nato nella provincia di Lubuskie. I genitori del bambino sono in custodia

Alla fine di marzo il neonato è stato ricoverato nell'ospedale di Korsov Vilkopolsky. Il bambino è stato poi portato in una struttura a Poznan perché necessitava di cure neurologiche specialistiche.

Inizialmente, i medici sospettavano una grave debolezza del corpo. Il ragazzo non ha riportato lesioni esterne. Tuttavia, un ulteriore esame ha rivelato gravi ferite alla testa. Il bambino di un mese era in pessime condizioni. Il bambino ha lottato per sopravvivere per più di una settimana. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il ragazzo è morto.

“Questa tragedia mi ha scioccato”

– Con grande tristezza ho ricevuto la notizia dall’Ospedale Bosnas che un bambino di tre settimane, un maschio, è morto nel nostro ospedale. Questa tragedia mi ha scioccato. Ha dimostrato ancora una volta quanto sia fragile la vita umana. Quanta attenzione dovremmo prestare noi adulti al mondo che ci circonda; Il mondo in cui vivono i bambini è spesso affidato alle cure di adulti irresponsabili – ha dichiarato Robert Surowic, vicedirettore dell'ospedale di Korso, citato dal sito “Gazeta Lubuska”.

I medici sospettavano che lesioni così estese potessero essere state causate dalla violenza, quindi hanno informato la procura della situazione. I genitori del bambino sono stati catturati e interrogati e contro di loro è stato intentato un caso. – La procura ha ricevuto una notifica presentata dal capo di un reparto ospedaliero con l'accusa di aver causato lesioni a un neonato. Immediatamente sono intervenuti la polizia e la procura. Sono stati intervistati i testimoni e sono state conservate le cartelle cliniche, che hanno fornito la base per arrestare i genitori e sporgere denuncia contro di loro. La madre e il padre sono stati accusati di aver abusato del figlio e di avergli causato gravi lesioni personali. I genitori hanno rilasciato dichiarazioni, ma non hanno confessato i crimini di cui sono accusati, ha riferito l'avvocato Agnieszka Harnicka-Milkarek della procura distrettuale di Korsów Wilkopolski. A causa della morte del ragazzo le accuse della procura potrebbero cambiare.



Per saperne di più:

La vita è una finestra. Sono stati salvati due ragazze e un ragazzoPer saperne di più:

Tragedia in Slovacchia. È morto un bambino polacco di 10 anni