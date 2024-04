L'informazione arriva direttamente dalla Germania, e Świątek l'ha già annunciato. Sullo sfondo ci sono rischi significativi

Dopo l'uscita al quarto turno dal torneo WTA 1000 di Miami, Iga Świątek ha deciso di rilassarsi un po' dopo l'intensa prima parte della stagione. Tuttavia, il nostro attore è già tornato ad allenarsi per prepararsi ad altre sfide. Il prossimo fine settimana Raszynian giocherà per la nazionale Nella competizione Billie Jean King Cup. I rivali della nostra squadra saranno gli svizzeri.

Poiché la competizione si svolgerà su campi in cemento, il 22enne non può iniziare i preparativi diretti per giocare sulla terra battuta. Solo pochi giorni dopo lo spettacolo, che ha avuto luogo a Biel, in Svizzera Affronterà la sua prima prova seria su campi in terra battuta. La leader della classifica WTA difenderà il suo titolo ai WTA 500 di Stoccarda. Come hanno confermato gli organizzatori in una nota stampa sul sito del torneo, il polacco avrà la possibilità di vincere il terzo titolo consecutivo in questa sede tedesca.

“Questo è uno dei miei tornei preferiti. Ho un bellissimo ricordo di Stoccarda, e non solo perché lì ho vinto due volte. “Apprezzo molto la grande organizzazione, l'atmosfera creata dai fan e, naturalmente, l'opportunità di fare un giro in una Porsche”, ha detto Schwentek, citato sul sito web della WTA 500 Stoccarda. Nel giugno 2023, il nostro tennista si è unito al marchio Friends of the Porsche in Polonia.

Non vedo l'ora di tornare a Stoccarda ~ ha aggiunto Świątek

Raggiungere un altro successo a Stoccarda non sarà certamente facile, perché lo staff, come sempre, è di altissimo livello. Gli organizzatori lo sottolineano nel torneo Parteciperanno ben 9 tennisti su 10 tra i primi 10 del ranking WTA. Ciò rende la competizione più difficile rispetto agli eventi WTA 1000 o del Grande Slam. Il girone ridotto a soli 28 giocatori significa che la probabilità di raggiungere la classifica più alta di sempre nelle partite di singolo aumenta in modo significativo.

Iga Świątek è “molto orgogliosa della sua prestazione” dopo la sua straordinaria vittoria a Indian Wells. video/Agenzia di stampa/© 2023 Associated Press

Un premio molto prestigioso a Stoccarda. Świątek lotterà per un'altra Porsche

Questa situazione non accade senza una ragione. Come ha confermato la donna Razin, l'organizzazione dell'evento è stata di altissimo livello. Inoltre Le concorrenti donne sono tentate da un premio molto prestigioso, che potranno ottenere per il titolo finale. Gli organizzatori hanno consegnato venerdì il premio per aver vinto il torneo WTA 500 di quest'anno a Stoccarda. Il vincitore del concorso riceverà un nuovo modello della Porsche Taycan 4S Sport Turismo.

Iga Świątek avrà quindi l'opportunità di vincere un'altra vettura dalla sua vasta collezione di vetture Porsche. La rappresentativa polacca non ha mai perso a Stoccarda. Nelle due precedenti edizioni del concorso Ha sconfitto Aryna Sabalenka in finale. Adesso farà sicuramente di tutto per mantenere questo ottimo record. Dal 15 al 21 aprile si svolgerà la WTA 500.

Ti guarirò/Frederick J. Brown/AFP/Agenzia di stampa francese

Iga Świątek giocherà nel suo garage per un altro modello Porsche. Questo è il premio principale del torneo di Stoccarda/Tom Wheeler/DPA/dpa Picture-Alliance tramite AFP/Agenzia di stampa francese