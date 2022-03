Battlefield 2042 – Le mappe avranno dei miglioramenti

Messaggio

3 Marco 2022, 20:50

Le mappe in Battlefield 2042 subiranno modifiche. Entrerà in vigore con l’inizio della prima stagione. Il caleidoscopio sarà la prima cosa da fare con l’ascensore.





















In breve: Lo Studio DICE lo ha annunciato nelle classifiche a Campi di battaglia 2042 Appariranno altre copertine. La distanza tra le bandiere sarà ridotta. Il numero di giocatori in modalità hack può essere ridotto a 64. Il primo lotto di patch della mappa apparirà quest’estate.

Rilasciato a novembre Campo di battaglia 2042 Ha fallito in molti modi. Tuttavia, sembra che lo studio EA DICE non stia disarmando e ancora cercando di correggere il titolo. Uno dei problemi principali nella produzione è la cattiva progettazione delle mappe: questo aspetto deve essere migliorato in futuro.

Modifiche alla mappa

Nella nuova voce ufficiale il lato I giochi sono scelti dagli sviluppatori in base alle opinioni dei giocatori I principali problemi della peste sono disponibili in Campi di battaglia 2042 mappe. Hanno anche discusso di come stanno cercando di affrontarli.

L’immagine seguente mostra l’aspetto del prototipo per l’aggiornamento della mappa pianificato caleidoscopio (il diritto di modalità hackeraggio rispetto al suo design attuale.



Lo stesso elenco, ad eccezione di quelli in modalità di apertura:



in giro

Gli sviluppatori si sono resi conto che la distanza tra le bandiere (punti di cattura) e la base era troppo grande:

Abbiamo visto che usi termini come “simulatore di camminata” per descrivere come ti senti nel gioco. Comprendiamo che questa non è un’esperienza soddisfacente e concordiamo sul fatto che il tempo di viaggio totale è troppo lungo.

Gli sviluppatori stanno cercando di risolvere questo problema tramite Diminuire la distanza dalla base alle bandiere più vicine. Gli sviluppatori sono aperti a ulteriori suggerimenti.

intensità

Gli sviluppatori sono anche consapevoli del caos che si verifica durante l’acquisizione di determinate bandiere. È associato sia a una folla di 128 giocatori sul server che a diversi veicoli sulla mappa contemporaneamente.

La squadra si chiede se non sia l’opzione migliore Riduci il numero di giocatori che giocano in Breakthrough da 128 a 64. DICE sta anche studiando la possibilità di Riduci il numero di veicoli Disponibile sulle mappe. Anche nella situazione di cui sopra devono essere apportate modifiche al sistema di biglietteria.

Più copertine

Probabilmente il problema più grande in Maps Campi di battaglia 2042 Ci sono alcune coperture sparse in giro: naturali (come le rocce) e artificiali (come i muri di cemento). Alcuni addirittura lo confrontano in modo divertente con lo sfondo predefinito di Windows XP, Idyll.





Fortunatamente, anche questo sta per cambiare. Più posti dove possiamo nasconderci dal fuoco nemicovedremo sia vicino ai punti di cattura, sia sui pendii del terreno nel mezzo.

Tracce migliori per il tuo obiettivo

A questo punto, le mappe sono nel formato Campi di battaglia 2042 Si compone in gran parte di terreno pianeggiante. Così, quando difendi un certo punto, gli avversari ti attaccano da tutte le parti possibili.

Questo aspetto non è trascurato dal personale Dado. Hanno in programma di riorganizzare le mappe in modo che Si può più o meno prevedere le direzioni da cui è probabile che il nemico attaccherà un determinato punto, e assicurate queste rotte in anticipo.

Quando avverranno questi cambiamenti?

La priorità principale dello sviluppatore sono le modifiche alla mappa Kaleidoscope e alla modalità hack. Arriveranno con il primo spettacolo La prima stagioneChe non sarà disponibile nel gioco fino all’estate. I miglioramenti alle mappe rimanenti saranno implementati gradualmente.

Cosa poi?

Le mappe che verranno aggiunte al gioco in futuro dovrebbero essere più piccole Di quelli disponibili per la prima visione. Forse cambierà anche forma:

Stiamo anche pensando di rimodellare le mappe per dare loro un maggiore senso di orientamento. Pensiamo che sia un allontanamento dal tipico di campo di battaglia Un’area di gioco quadrata a favore di una rettangolare, spesso utilizzata nelle versioni precedenti della serie, potrebbe incoraggiarti a spingerti in avanti piuttosto che ai lati.

Speriamo che DICE possa finalmente risolverlo Campo di battaglia 2042 E non condividerà il destino degli aboliti prossimo inno.