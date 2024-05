Appiattiscono tutto. Registrazione terrificante da Biłohorivka [RELACJA NA ŻYWO]

La decisione di dotare l’Ucraina di ulteriori sistemi di difesa aerea Patriot potrebbe essere presa al vertice della NATO a Washington – ha detto il presidente dell’Ucraina in un’intervista al New York Times.

In risposta alle domande sulla possibilità di negoziati per il cessate il fuoco, il presidente ha chiesto l’uso della diplomazia che eviti i negoziati diretti con la Russia, ma unisca i paesi attorno alla posizione dell’Ucraina verso un accordo di pace finale. Secondo Zelenskyj, tutto ciò potrebbe iniziare con garanzie per l’esportazione sicura di cibo ucraino verso i paesi in via di sviluppo, lo scambio di prigionieri, l’introduzione di misure di sicurezza nella centrale nucleare di Zaporozhye occupata dai russi e il ritorno dei bambini ucraini rapiti e sequestrati. . in Russia.