Antec entra nel mercato delle console di gioco. È in buona forma

La concorrenza nel mercato dei dispositivi mobili si sta intensificando. Antec e AYANEO stanno collaborando e la “nuova” console sarà presto disponibile per la vendita in Occidente.

Antico è un’azienda che non ha certo bisogno di presentazioni per i vecchi lettori di Telepolis. Sebbene i taiwanesi siano stati piuttosto tranquilli negli ultimi anni, sono sul mercato da molto tempo Dal 1986. In passato erano conosciuti, tra l’altro: dagli alimentatori a stato solido e per computer.

La console taiwanese beneficerà del potente sistema AMD

Attualmente la loro offerta comprende anche dissipatori CPU, ventole, moduli RAM e una serie di accessori come supporti per schede grafiche e cavi PSU aggiuntivi. Presto entrerà a far parte del portafoglio del produttore taiwanese Console di gioco portatile Con chip AMD a bordo.

Antico e Ayanyu La collaborazione è iniziata ufficialmente e il risultato è stato un dispositivo portatile chiamato “Sistema armonizzato di base“Stiamo parlando di un modello basato su quello uscito alla fine dello scorso anno Fetta di Ayanyu. Cioè, la costruzione Schermo scorrevole da 6 pollici In full HD e con risoluzione nascosta, Tastiera QWERTY incorporata.

Il cuore del dispositivo è il processore AMD Ryzen 7 7840U Dotato di 8 cores e 16 threads con clock fino a 5.1GHz ed un chip grafico integrato da 12 CU. Completa il tutto Da 16 a 64 GB di RAM LPDDR5X e supporti semiconduttori con capacità M.2 2280 Da 512GB a 4TB.

A meno che Antec non abbia apportato modifiche significative, la dimensione del controller dovrebbe essere 226×90×38 mm E la massa 650 grammi. La batteria integrata è una soluzione da 46,2 Wh. Tutto funziona sotto il controllo del sistema operativo Microsoft finestre11.

La data di uscita non è stata rivelata, ma con un alto grado di probabilità l’Antec Core HS verrà mostrato alla fiera all’inizio di giugno. Computex2024. Per quanto riguarda il prezzo, ancora una volta non ci sono dettagli. Ma la versione originale, AYANEO Slide, costa Da $ 899 a $ 1599 E forse sarà simile anche qui.

Fonte immagine: LTN

Fonte del testo: LTN, ed. re