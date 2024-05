Il campione polacco era devastato prima delle Olimpiadi di Parigi. “Vergogna”

Justyna Święta-Ersetic ha vinto l’oro nella staffetta mista 4×400 metri alle Olimpiadi di Tokyo ed è stata contenta di una medaglia d’argento nella squadra femminile. Ora gareggerà di nuovo all’evento dell’incoronazione a Parigi, dove la squadra femminile è considerata la favorita per vincere la medaglia. Sfortunatamente, uno degli atleti polacchi di maggior successo è ben lungi dall’essere in forma ideale.

Guarda il video Denuncia contro il giornalista Polsat

Justyna Święta-Ersetic delusa prima dei Giochi Olimpici di Parigi. “Vergogna”

Święta-Ersetic non se l’è cavata bene al Memoriale di Janusz Kusociński allo Stadio della Slesia, che si è svolto lo scorso fine settimana. Si è piazzata solo ottava nei 400 metri con il tempo di 53.68 ed era molto lontana dalla prima classificata Natalia Kaczmarek. Il vincitore ha tagliato il traguardo nel tempo di 50.42, quasi da solo.

Święta-Ersetic ha dimostrato che la sua forma è tutt’altro che ideale. L’atleta ha deciso di affrontare la questione da sola e non ha usato mezzi termini. “Le prime sensazioni dopo l’inizio di sabato si sono un po’ calmate (se così posso dire)… rabbia, amarezza, incomprensione, vergogna, ma soprattutto grande delusione.. delusione per me, per l’allenatore e per tutti voi. . scrive l’anziano giocatore, 31 anni: “Non c’era niente durante l’allenamento che indicasse che tutto sarebbe andato così… Forse per la prima volta nella mia vita, 400 mi hanno colpito così e mi hanno colpito”.

Ciò però non significa che l’atleta titolato rinuncerà. “Niente… prenderò questo un risultato Sul petto raccolgo le mie quattro lettere, traggo le conclusioni e cerco di continuare a lottare», ha riassunto il post sui social.

Lo stato di forma di Justyna Cveta-Ercetic è un segnale preoccupante in vista dei Campionati Europei e dei Giochi Olimpici, che inizieranno il 26 luglio. Tuttavia, la stessa atleta ha ammesso che non c’è nulla che indichi un risultato così negativo e che i fan possono sperare che si sia trattato solo di uno “sfortunato incidente sul lavoro”.