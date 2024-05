Le macchine sul fondo dell’oceano hanno rilevato un’anomalia. Le bussole sono impazzite

Di più Grande trasformazione Le temperature variavano da +30 a -30 gradi e sono state registrate a una profondità di 25 metri presso la struttura sottomarina Folger Passage, che fa parte dell’osservatorio del cavo ONC NEPTUNE al largo della costa dell’isola di Vancouver, spiega l’ONC.

-Ho controllato per vedere se fosse un possibile terremoto, ma non aveva senso perché Le modifiche ai dati hanno richiesto molto tempo e sono avvenute contemporaneamente in luoghi diversi – Ha spiegato Slonimer.

A causa di queste anomalie, Slonimer ha deciso di indagare se i dati potessero essere collegati ai brillamenti solari. Lo ha aggiunto l’esperto Una recente gigantesca tempesta solare ha esacerbato le anomaliee i picchi sulla bussola erano strettamente correlati ai picchi dell’attività visibile dell’aurora.