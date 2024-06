È in gioco il destino delle nuove facoltà di medicina. Rapporto PKA “oggi o domani”. Ci saranno cambiamenti anche nella formazione di psicologi e manager

Il ministro dell’Istruzione Dariusz Wieczorek ha annunciato che le decisioni riguardanti l’occupazione nel settore medico dipenderanno dal rapporto della Commissione polacca di accreditamento.

Lui ha sottolineato che la priorità sarà monitorare la qualità dell’istruzione e chiudere i dipartimenti che non soddisfano i requisiti

Il ministro ha espresso dubbi sull’approccio secondo cui l’esame di stato è l’unico fattore determinante della qualità dell’istruzione medica

Il ministro ha annunciato che l’emendamento alla legge sull’istruzione superiore includerà un requisito secondo cui tutti i campi di studio dopo i quali gli studenti ottengono qualifiche – come coaching, psicologia, istruzione e MBA – devono essere accreditati dalla Commissione polacca di accreditamento.

Quando viene rilasciato il rapporto PKA dalle scuole di medicina?

Al ministro dell’Istruzione Dariusz Wieczorek è stato chiesto su TVP Info quante università assumeranno in campo medico e medico a partire dal nuovo anno accademico.

Ha sottolineato che questo è un problema con cui in realtà ci troviamo a dover fare i conti a causa delle decisioni del mio predecessore, che ha consentito l’avvio di corsi di medicina all’interno di istituti universitari che non hanno avuto una decisione positiva[من لجنة الاعتماد البولندية].[PolskiejKomisjiAkredytacyjnej-zaznaczył[Polskiej KomisjiAkredytacyjnej-zaznaczył

Per quanto riguarda il processo di reclutamento, sospeso o meno, oggi è previsto un incontro tra il ministro della Salute Izabella Leszczyna e l’Accademia polacca delle scienze.

La relazione dovrebbe essere presentata oggi o domani.

– Ci aspettiamo un primo rapporto – perché abbiamo chiesto un sopralluogo in tutte queste università, quindi oggi ci sarà un rapporto preliminare e probabilmente verrà presa una decisione – aggiungendo che non ha ancora visto il rapporto e lo vedrà oggi.

Monitoreranno la qualità nelle università

-Una cosa è certa: monitoreremo la qualità. Non ci sarà alcuna decisione politica al riguardo. Se l’università è pronta a formare i medici – nessun problema, formerà i medici, ma se la Commissione polacca di accreditamento afferma che non soddisfa questi standard, non soddisfa tutti questi requisiti, allora saremo semplicemente spietati e chiuderemo tali dipartimenti – ha detto il ministro.

Alla domanda se fosse possibile che nove scuole di medicina scomparissero già a ottobre, ha risposto che “tutto è possibile”. Lui ha sottolineato che questo non accadrà perché ho visitato alcune università dove questi dipartimenti hanno iniziato il loro lavoro, e ho visto e ho avuto l’impressione che si sforzassero di mantenere la qualità dell’istruzione.

Il ministro non è convinto dell’approccio secondo cui il medico, indipendentemente dall’università, deve superare un esame di stato.

– Seguendo questa linea di pensiero, istruiamo i medici online e anche questo sarebbe fantastico. Penso che questo sia un cattivo approccio, e in questo senso sono d’accordo con la valutazione della società secondo cui quando si tratta della qualità dell’educazione medica, dovremmo assolutamente monitorarla – ha concluso Wieczorek.

Questi campi di studio saranno legalmente accreditati dall’Accademia polacca delle scienze

Ha fatto riferimento anche al Collegium Humanum, affermando che bisogna trarre delle conclusioni.

– Nell’emendamento alla legge che stiamo preparando, la Legge sull’istruzione superiore, dobbiamo introdurre disposizioni che garantiscano che tali condizioni patologiche non si verifichino più in Polonia.

Ha annunciato che il romanzo conterrebbe una disposizione affermante quanto segue: Tutti i campi di studio al termine dei quali gli studenti ottengono qualifiche – come coaching, psicologia, istruzione e MBA – devono essere accreditati dalla Commissione polacca di accreditamento.. Il Ministero ritiene inoltre che gli studi post-laurea in un particolare campo dovrebbero essere offerti solo dalle università che offrono studi di primo e secondo livello in quel campo, vale a dire diplomi di laurea e master.

