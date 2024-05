Jaroslav Kaczynski reagisce dopo il discorso di Onet. L’eurodeputato PiS è stato immediatamente sospeso

Le registrazioni rivelate da Onet mostrano come Grzegorz Tobiszowski abbia insultato e insultato la sua compagna Tatiana A. La donna ha chiamato la polizia.

L’eurodeputato di Diritto e Giustizia ha discusso con i funzionari accusandoli di aver venduto informazioni sulla lotta ai media. Ad un certo punto ha detto loro: “Espellerò i miei parlamentari”. Anche questo è stato registrato.

Non è la prima situazione di questo tipo. Nel 2017 e all’inizio del 2018, il politico ha avuto una discussione con la sua ex moglie Dorota Topisowska a casa sua. Secondo quanto riferito, la donna è scappata di casa con le mani insanguinate.

Jarosław Kaczyński ha risposto immediatamente alle ultime notizie di Onet.

“La decisione di non includere il signor G. Tobiszowski nella lista PiS per il Parlamento europeo è stata dettata dalle informazioni inquietanti che hanno raggiunto la direzione del partito sul suo comportamento altamente inappropriato e del tutto inaccettabile. Alla luce dei successivi resoconti oltraggiosi dei media. , Il Presidente J. Kaczynski, il partito ha rimosso il signor G. Tobiszowski ha deciso di sospenderlo dall’iscrizione e ha presentato una richiesta al difensore civico disciplinare del partito per escluderlo dalle organizzazioni del PiS”, ha detto il portavoce del PiS Rafał Bochenek.

Formalmente, la decisione di rimuovere un membro del partito spetta al comitato politico del PiS. In effetti, Jarosław Kaczyński deciderà il destino di Dobieszowski.

L’ufficio del procuratore distrettuale di Zapres supervisiona un’indagine della polizia sul presunto abuso di Tobyzovsky nei confronti di Tatiana A.

Bufera su Internet dopo il discorso di Onet sull’eurodeputato PiS. “Scioccante, carneficina”

Le informazioni rivelate sul comportamento dell’eurodeputato PiS hanno provocato una vera tempesta su Internet.

“L’eurodeputato del PiS al suo alleato: ‘Sei un idiota’. Onet: Durante il governo del PiS, Grzegorz Tobiszowski era l’uomo più potente della Slesia. Aveva anche una seconda faccia nascosta, una faccia violenta. Che massacro”, ha detto Ha scritto Janus Schwerdner, redattore capo del portale

“Sconcertante. Mi chiedo quante croci siano appese negli uffici degli eurodeputati”, ha commentato Marta Szostakiewicz di Radio Cracovia.

“Un leader del PiS, come un animale domestico. L’ha chiamata puttana e farabutta e ha minacciato di sterminarla come un parassita. Ha distrutto cose con rabbia e ha guidato ubriaco”, ha detto Bertolt Kittel di TVN24.