Ci saranno eccezioni al divieto di installare fornelli a gas. Conosciamo i dettagli

La direttiva edilizia (EPBD) è stata adottata martedì scorso Parlamento europeo I voti a maggioranza suscitano grandi emozioni. La questione più controversa è il divieto di installare caldaie a gas nelle case dopo il 2030.

Nel frattempo, un'analisi delle norme preparate dall'Associazione dei produttori e importatori di apparecchiature di riscaldamento (SPIUG), ottenuta da money.pl, mostra che le nuove norme prevedono eccezioni.

Secondo SPIUG, il divieto dell’UE non si applica, tra gli altri: agli investimenti prima del 2025, attuati nell’ambito della Recovery and Resilience Facility, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione, nonché ai progetti attuati nell’ambito del programma governativo “Aria pulita” .

Un piano “aria pulita” con eccezioni?

Janusz Starościk, direttore di SPIUG, in un'intervista a money.pl ha spiegato che se verrà concesso un sostegno finanziario per l'acquisto del forno a gas prima del 2025, questo potrà essere utilizzato entro diversi anni, fino alla fine del 2027. Prospettive finanziarie dei fondi europei.

Queste esenzioni sono particolarmente applicabili nei paesi in cui le caldaie a carbone vengono sostituite da caldaie a gas naturale. Ciò significa che anche il programma per l'aria pulita dovrebbe essere coperto da queste esenzioni fino al 2027 – spiega il capo dello SPIUG.

Secondo lui è ancora possibile ottenere un sostegno finanziario nel caso dei cosiddetti impianti ibridi, cioè sistemi di riscaldamento con una quota significativa di energia rinnovabile, come ad esempio il collegamento di forni con l'energia solare termica o pompe di calore.

A questo proposito, secondo SPIUG, Commissione europea Si prevede che presto verranno pubblicate linee guida su “cosa si qualifica come caldaia a combustibile fossile”. READ Giovani creatori e influencer di Internet traducono gli articoli della Costituzione

L’abbandono dei forni a gas non è l’obiettivo principale

L’analisi preparata da SPIUG mostra che il divieto del riscaldamento a gas dopo il 2030 non è l’obiettivo principale delle nuove normative.

In questo caso, l’educazione al consumo energetico è molto importante. L'obiettivo principale della “Direttiva sull'edilizia” è aumentare l'efficienza energetica degli edifici ottimizzandone i parametri. Ciò porterà a una riduzione del consumo di elettricità, gas, biomassa e altri vettori energetici. Quindi la questione delle restrizioni sull'uso delle caldaie a gas non è importante – nota Janusz Starozic.

Spiega inoltre che ogni Stato membro dell’UE deve presentare piani per decarbonizzare i sistemi di riscaldamento e raffreddamento in modo che le caldaie a combustibili fossili vengano completamente eliminate entro il 2040.

“La discussione sulla forma dell'ordinanza non è ancora finita”

Nella sua analisi, SPIUG ricorda che i pannelli solari (collettori solari e pannelli fotovoltaici) sui tetti delle case di nuova costruzione e ristrutturate sono obbligatori secondo la “Direttiva edilizia”, ​​ma il loro utilizzo è economicamente giustificato. .

Le nuove normative UE stabiliscono anche nuovi standard per l’edilizia non residenziale, che dovrebbe contribuire ad un rinnovamento del 16%. Edifici con le peggiori prestazioni energetiche entro il 2030. Allo stesso tempo, l'art. 9 Comma 2 del nuovo Ordine Gli Stati membri devono ridurre del 16% il consumo medio di energia primaria del loro parco immobiliare residenziale. 2030 e 20-22% entro il 2035

Secondo i rappresentanti dei produttori e degli importatori di impianti di riscaldamento, gli Stati membri “possono superare i requisiti per i singoli edifici in casi specifici, garantendo al tempo stesso che i criteri per tali esenzioni siano chiari, precisi e rigorosi”.

Si ricorda inoltre che le nuove disposizioni entreranno in vigore alla fine del 2026. Obbligheranno quindi i paesi dell’UE a proporre le azioni di cui i singoli paesi hanno bisogno per raggiungere i propri obiettivi nei settori residenziale e non residenziale. READ 40 La migliore Dispenser di sapone del 2022 - Non acquistare una Dispenser di sapone finché non leggi QUESTO!

Il gas non è più un combustibile di transizione

Fino a poco tempo fa il gas era considerato dall’UE un carburante di transizione nel processo di transizione, ovvero il passaggio da fonti energetiche “sporche” come il carbone a energie “pulite” come il solare o l’eolico. Tuttavia, la guerra in Ucraina ha cambiato questo atteggiamento. Da quel momento in poi l’Europa ha voluto diventare al più presto indipendente dal gas russo.

Le pompe di calore sono oggi la principale fonte di investimenti per l’UE. La Commissione europea vuole che nei prossimi cinque anni nei paesi dell’Unione europea compaiano 10 milioni di nuove pompe di calore, il che significa una media di 2 milioni di dispositivi all’anno.

Si scopre che anche la nuova direttiva UE ne consente l'uso Bioreattori, cioè pellet ricavato da scarti di legno, segatura, trucioli, trucioli o paglia, tra gli altri. Secondo la legislazione europea, legno, pellet e altre forme di biomassa sono fonti di energia rinnovabile. Ecco perché il loro utilizzo per il riscaldamento degli edifici è approvato dalla nuova direttiva.

Agnieszka Zielinska, giornalista di money.pl