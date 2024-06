L’aeroporto di Breslavia sta battendo i record. Maggio è governato da Italia, Spagna e Turchia

Una primavera assolutamente unica è alle spalle. Il numero record di collegamenti serviti da Breslavia ha suscitato un interesse record da parte dei passeggeri. Questi sono i principali motivi per cui siamo orgogliosi degli ottimi risultati ottenuti nel prossimo mese. Finora per il nostro aeroporto sono stati prenotati per i mesi estivi più di 400.000 passeggeri movimentati, e quest’anno abbiamo già raggiunto tale cifra a maggio. – Cezary Pacamaj, Presidente dell’Aeroporto di Breslavia