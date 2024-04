Aiuti all'Ucraina. Il Ministro della Nato commenta: “Siamo tutti più sicuri”

La Camera dei Rappresentanti ha approvato con 311 voti favorevoli e 112 contrari il disegno di legge sugli stanziamenti aggiuntivi per la sicurezza dell'Ucraina. Tutti i democratici e una minoranza di repubblicani (101 su 213) hanno votato a favore del disegno di legge. I democratici hanno cantato e sventolato bandiere ucraine durante il voto.

La legge prevede 61 miliardi di dollari. Per aiutare l’Ucraina e gli altri paesi della regione a combattere la Russia. Di questo importo, circa 23 miliardi di dollari. Verrà utilizzato per rifornire armi, rifornimenti e strutture statunitensi e più di 11 miliardi di dollari per finanziare le operazioni militari statunitensi in corso nella regione.

La decisione della Camera americana ha suscitato un'ondata di commenti tra i leader mondiali.

Un'ondata di commenti dopo la decisione della Camera dei Rappresentanti americana. “Siamo tutti più sicuri”

“Oggi, i membri di entrambi i partiti alla Camera dei Rappresentanti hanno votato per promuovere i nostri interessi di sicurezza nazionale e inviare un messaggio chiaro sulla forza della leadership americana sulla scena globale. In questo punto di svolta critico, si sono riuniti per rispondere alla chiamata della storia approvandola”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una dichiarazione. “Sostengo fortemente la legislazione sulla sicurezza nazionale per la quale lotto da mesi”.

Inoltre ha invitato i senatori americani a votare a favore del pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Dopo il voto al Senato, il disegno di legge andrà sulla scrivania di Biden per la sua firma.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha scritto: “Sono grato alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a entrambi i partiti e personalmente al presidente Mike Johnson per la decisione che mantiene la storia sulla buona strada”.

Ha commentato: “Accolgo con favore il fatto che la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti abbia approvato un nuovo importante pacchetto di aiuti per l'Ucraina. L'Ucraina sta utilizzando le armi fornite dagli alleati della NATO per distruggere la capacità di combattimento della Russia. Questo ci rende tutti più sicuri in Europa e Nord America”. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.

Il primo ministro Donald Tusk ha scritto: “Primo ministro Johnson, grazie. Meglio tardi che troppo tardi. Spero che non sia troppo tardi per l'Ucraina”.

Il presidente della Camera dei rappresentanti ha inoltre commentato: “A nome della nazione polacca, vorrei ringraziare il presidente Johnson per le pressioni esercitate all'ultimo minuto sulla Camera affinché adottasse il pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Questa guerra deve essere vinta e sarà vinto.” , Simone Holonia.

“A nome del Parlamento europeo, accolgo con favore il voto di oggi della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, che ha fornito un sostegno decisivo all'Ucraina. L'unica strada verso la pace è aiutare il popolo ucraino a difendersi. Siamo uniti per la libertà, contro l'aggressione ”, ha scritto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, ha aggiunto: “Questo è un chiaro segnale al Cremlino: coloro che credono nella libertà e nella Carta delle Nazioni Unite continueranno a sostenere l’Ucraina e il suo popolo”.