Android rivelerà informazioni importanti sulla salute del tuo telefono

Android 15 rivelerà informazioni importanti sulla salute del tuo telefono. Tuttavia, il problema non è la batteria, ma il supporto di memorizzazione.

Cerchiamo di prenderci cura il più possibile dei nostri smartphone. Mettiamo dei chip di protezione su di esso. Li portiamo per ogni evenienza. Spesso garantiamo anche una ricarica adeguata in modo che la batteria abbia la massima durata possibile. Tuttavia, non facciamo molto con la memoria esterna del dispositivo. La nuova versione di Android renderà tutto più semplice.

Android 15 ti parlerà della memoria del telefono

Una nuova funzionalità del sistema operativo è apparsa nei file del progetto Android Open Source. Le informazioni disponibili mostrano che Android 15 sarà in grado di dirci lo stato dell'ampia memoria del telefono o del tablet. Dovrebbe funzionare secondo un principio simile all'indicatore del consumo della batteria.

Come funzionerà? Le informazioni arriveranno direttamente dalla memory stick. Oggi, la maggior parte dei telefoni utilizza chip UFS (Universal Fast Storage) che dispongono di un indicatore di usura integrato, quindi queste informazioni sono disponibili per il sistema. Non sono stati ancora mostrati da nessuna parte.

È possibile che i lavori sulla nuova funzione siano ancora in corso e non è noto se apparirà su tutti i telefoni con Android 15. I primi modelli che forniscono informazioni sullo stato della memoria potrebbero essere gli smartphone Google Pixel, ma non è così. ancora confermato.

