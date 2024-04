Il Legia Warszawa sta finalizzando una mossa inaspettata. Come riportato da O Povo, Locuinhas tornerà alla Lazienkovska in prestito.

Il Legia Varsavia non può accontentarsi della competizione costante. Prima hanno fallito in Coppa di Polonia, poi sono stati eliminati in modo imbarazzante dalla fase a eliminazione diretta della European Conference League. L’unico modo per salvare la stagione è finire sul podio del campionato.

Non c’è dubbio che la squadra della Capitale dovrà rinforzarsi in estate. La squadra non era adeguatamente preparata alla partenza di Bartosz Slez ed Ernst Mucci. Inoltre, non è ancora chiaro cosa accadrà dopo con il contratto di Gozoe.

Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano O Povo, il 15 volte campione polacco chiederà aiuto al suo caro amico.

Locuinhas dovrebbe tornare in prestito alla Lazienkovska dopo un lungo periodo con i New York Red Bulls, e non è riuscito a trovare il suo posto in campo.

Più recentemente, ha giocato poco più di 200 minuti in nove partite con il Fortaleza. Sto ancora aspettando il primo colpo.

Secondo la fonte sopra citata, l'affare è stato concluso. La Legia si garantirà un'opzione di rilevamento per otto milioni di real brasiliani, ovvero circa un milione e mezzo di euro.

Questi rapporti sono stati confermati da Gustavo Guimaraes di Território MLS.

🚨Il trequartista Lucuinhas lascia il Fortaleza. Il giocatore tornerà al Legia Varsovia con un prestito di un anno, con un'opzione di acquisto fissata a R $ 8 milioni dopo questo periodo. Lucuin ha giocato 9 partite #FortalezaEC In questa stagione non ha segnato gol né assist. pic.twitter.com/CoMbCksTNj – Gustavo Guimarães (@GdeGustavo83) 20 aprile 2024

I tifosi del Varsavia FC ricordano ancora con affetto la brillante prestazione del trequartista. In tre stagioni parziali, ha giocato 110 partite, segnando 12 gol e realizzando 18 assist. Ha arricchito la sua avventura sul Vistola con due titoli di campionato.

Adesso Luquinhas era a un bivio, proprio come il Legia.