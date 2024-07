Emozionante il dietro le quinte delle dimissioni di Hurkacz. Il capo del Comitato Olimpico Polacco prese immediatamente il telefono

Hubert Hurkacz Quest’anno ha concluso la sua avventura a Wimbledon al secondo turno. Nel quarto set del match contro pellicola anti-artrite Graffiato a causa di un infortunio al ginocchio destro. Nello stesso momento iniziò la lotta contro il tempo. Parigi prendeva forma sempre più all’orizzonte.

Il palo è stato operato e ha subito iniziato una riabilitazione intensiva. La situazione era difficile fin dall’inizio. Tuttavia, Hubei non ha perso la speranza, anche quando manca poco più di una settimana alle Olimpiadi.

– Durante questo periodo, puoi far completare al giocatore l’allenamento. Hurkacz e i suoi fisioterapisti lavorano dalle 8 alle 10 ore al giorno. Hanno la tecnologia e le persone migliori. All’epoca disse che grazie a questo gli era possibile giocare in sicurezza a Parigi Bartlomiej Kakprzakun medico esegue un intervento chirurgico su un tennista polacco, secondo il sito Sport.pl.

Hurkacz si arrese. Il presidente del Comitato Olimpico Polacco non nasconde il suo rammarico: “Mi dispiace per Jannik più di chiunque altro”

– Ho saputo ieri delle dimissioni di Hurkacz da una delle dichiarazioni. Contavamo su Hubert per andare alle Olimpiadi, vincere il proverbiale biglietto e permettere a Jannik Zielinski di giocare nel doppio misto.. Eravamo in costante contatto con la Federazione polacca di tennis. Il messaggio era che tutto stava andando per il verso giusto e che Hubert sarebbe stato in buona salute, ha detto in un’intervista a TVP Sport Radoslav BičevićPresidente del Comitato Olimpico Polacco.

Eravamo in costante contatto con la Federazione polacca di tennis. Il messaggio era che tutto stava andando per il verso giusto e che Hubert sarebbe stato in buona salute. READ La Roma è a pari merito solo con la Juventus nel campionato italiano. Hanno giocato Wojciech Szczesny, Nikola Zalewski e Arkadiusz Milik. ~ Radoslaw Piesiewicz, Presidente del Comitato Olimpico Polacco

– Ieri è successo. Ho chiamato immediatamente il direttore. Abbiamo parlato e le ho fatto capire quanto fosse importante per Hubert essere sul set. Stavo aspettando una telefonata con una decisione. Non ho vissuto abbastanza per vederlo – Bisiewicz non nasconde il suo rimorso.

Le dimissioni di Hurkacz hanno gravi conseguenze. E la cosa più dolorosa è per quelli citati Jan Zielinski campione di doppio misto di Wimbledon. Ha perso non solo il suo compagno di doppio, ma anche l’opportunità di gareggiare con lui nel doppio misto Ti guarirò . Durante le partite gli veniva affidato il ruolo di spettatore e tifoso.

– Mi dispiace soprattutto per Yannick. Ho avuto l’opportunità di incontrarlo, ero a Wimbledon, l’ho visto giocare. È un uomo meraviglioso. Devo ammettere che oggi ho dormito solo un’ora. Una volta hai detto che Jannik sarebbe stato un’ottima combinazione con Iga. È un peccato che non avranno questa opportunità – dice arrabbiato Persewicz.

Il capo del Comitato Olimpico polacco ha detto di rispettare la decisione di Hurkacz ma di non capirla. Lui ha sottolineato che la resa degli abitanti di Wrocław e le sue conseguenze rappresentano un’enorme perdita per lo sport polacco. Ha augurato all’attuale tennista polacco di punta (7° nella classifica ATP) una pronta guarigione e un successo in campo.

I Giochi Olimpici si terranno a Parigi il 26 luglio – 11 agosto.

Radoslav Bicevic: Speriamo che i nostri atleti ci diano tanta felicità. video/PulsatSport/PulsatSport

Hubert Hurkacz/Jan Catovi/DPPI/Agenzia di stampa francese