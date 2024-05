Abbiamo giocato a Frostpunk 2 all’evento pratico di 11 Bit Studios. Il gioco è impegnativo ma affascinante e avvincente

La redazione di PPE.pl è stata invitata all’evento pratico di 11bit Studios organizzato a Varsavia, durante il quale abbiamo potuto riprodurre le prossime produzioni dello studio. Il primo è Frostpunk 2, che personalmente non vedevo l’ora e che si è rivelato una produzione molto impegnativa per me fin dall’inizio.

Se non hai ancora avuto la possibilità di giocare a Frostpunk, lasciami spiegare rapidamente che si tratta di uno strategico in tempo reale con elementi di sopravvivenza. I creatori sottolineano che il titolo ha creato un nuovo genere chiamato “sopravvivenza della comunità”. Nel caso della seconda parte le regole del gioco rimangono sostanzialmente identiche. Assumiamo il ruolo di leader. Un po’ come un sorvegliante che deve proteggere le persone dal gelo in arrivo. L’intero macchinario ruota attorno ad un generatore termico posizionato centralmente nelle città del futuro. Per fornire calore alle persone, il generatore ha bisogno di benzina. I residenti vogliono mangiare, ma hanno anche le proprie idee, valori e bisogni. Inoltre, dobbiamo sviluppare e scoprire costantemente nuove opportunità per garantire il benessere dei nostri residenti.

Altro testo sotto il video

Frostpunk 2, la cui uscita è prevista per il 25 luglio di quest’anno, affronta l’argomento in modo più completo. Tecnicamente assumiamo il ruolo di manager di New London. Una delle poche città rimaste ad essere sopravvissuta alla mortale era glaciale. Andiamo all’anno 1917, esattamente trent’anni dopo gli eventi della prima parte della serie. Il mondo intero è ricoperto di ghiaccio duro come il cemento. La maggior parte degli esseri umani morì o morì assiderata, e i pochi sopravvissuti stabilirono insediamenti più o meno piccoli attorno a generatori di calore alimentati a carbone.

Frostpunk 2 offre sfide completamente nuove e nuovi metodi per sviluppare le città





Purtroppo il carbone si sta lentamente esaurendo e non è più sufficiente. Tuttavia, durante la ricerca, si è scoperto che ci sono enormi fonti di petrolio greggio nascoste nelle profondità del sottosuolo. È diventata la materia prima più desiderata al mondo. Pertanto, le persone più potenti sulla Terra combattono per avere influenza e per attuare i propri governi e valori. La popolazione civile inizia a ribellarsi alle autorità e tutti vogliono prendersi almeno una piccola fetta della torta. Si sviluppa la criminalità, scoppiano le rivoluzioni, le persone formano sindacati e si riuniscono in clan e gruppi per difendersi dagli altri.

Il compito del giocatore è ripristinare l’ordine e la pace, nonché garantire la sicurezza della popolazione. Durante le due ore che ho ricevuto come parte della demo pre-rilascio, ho potuto farmi un’idea dello sviluppo della campagna per giocatore singolo. Il primo incarico è stato un intenso tutorial. Ho visto un treno deragliare o qualcosa di simile, schiantarsi sulla cima di una montagna sopra un grande dirupo. All’interno c’era un generatore inattivo che doveva essere acceso per fornire calore ai viaggiatori sopravvissuti. I meccanismi di Frostpunk 2 sono complessi, ma facili da capire. Dobbiamo ricordare alcune questioni fondamentali.





Innanzitutto, per svolgere qualsiasi compito, dobbiamo avere la giusta quantità di calore, cibo e persone libere e in grado di lavorare. Di solito ne abbiamo un numero limitato, quindi non è possibile impostare molti comandi contemporaneamente, perché le nostre risorse si esauriranno rapidamente. Se i lavoratori sono oberati di lavoro, inizieranno a ribellarsi. Se non forniamo loro abbastanza cibo, moriranno di fame. Se non ci prendiamo cura del calore, si svilupperanno malattie che portano alla morte (decorate con tristi informazioni sulla persona appena morta e una breve storia della sua vita). Se si verifica una morte, i restanti residenti inizieranno a preoccuparsi e persino ad opporsi agli ordini impartiti. In tal caso, non faranno il loro lavoro, o provocheranno una rivoluzione in alcune fabbriche, che in quel momento smetteranno di funzionare. Incontreremo tali dipendenze Banco di gelo 2 regolarmente.

Il giocatore assume il ruolo di una persona che deve prendersi cura dello sviluppo della città e dei bisogni dei suoi cittadini. Tuttavia, non siamo direttamente in forma umana, siamo responsabili di un gruppo di persone autorevoli che devono affrontare tutti i problemi. Se non garantiamo una fornitura sufficiente di petrolio, il generatore all’interno della città si fermerà e i residenti cominceranno a congelare e a morire. Se questa situazione si protrae per molto tempo, vedremo una bellissima scritta “Game Over” al centro dello schermo e dovremo ripartire dall’ultimo salvataggio. Oppure dall’inizio, perché al primo tentativo sono caduto in questa trappola al punto che non sono più riuscito a riconquistare la fiducia della popolazione, a riportare i morti tra i vivi e ad avere risorse sufficienti per prendere ulteriori decisioni. Frostpunk 2 non perdona gli errori e sono cruciali per lo sviluppo del gioco. Se prendiamo due o tre decisioni sbagliate all’inizio, dopo un’ora queste si riveleranno avere un impatto significativo sulla situazione attuale. Qui, ogni passaggio richiede un approccio strategico. Non possiamo avere fretta.





Quindi, quando mi sono avvicinato alla prima missione, ho dovuto iniziare con macchinari pesanti per rompere il ghiaccio solido prima ancora che potessi pensare di costruire qualcosa. Anche l’area in cui contrassegni i tuoi scavi e i punti di scavo è importante perché in questo modo puoi facilmente liberare il tuo percorso. La mappa mostra i magazzini vicini di cibo, merci e petrolio, quindi è più facile per noi orientarci. Quando costruiremo le prime miniere minerarie, potremo accendere il generatore di calore ed espandere gli edifici residenziali attorno ad esse, incoraggiando così i sopravvissuti a stabilirsi. Naturalmente, il carburante proveniente da questa fonte si esaurirebbe presto. A volte il numero di persone disponibili sarà maggiore della capacità del nostro generatore, quindi possiamo farlo funzionare temporaneamente al 150% della capacità per soddisfare le aspettative dei cittadini per un po’ di tempo. Tuttavia, quando ci surriscaldiamo, il sistema si spegne. Che questo non accada mai.

L’obiettivo principale del tutorial è raccogliere abbastanza cibo per sopravvivere alla Grande Tempesta. L’arrivo di un forte calo della temperatura e di una forte bufera di neve è associato ad un aumento del bisogno di calore, cibo e riparo. Il tempo in Frostpunk 2 è calcolato in settimane e in tali unità osserviamo la costruzione di edifici e gli eventi imminenti. Abbiamo quindi una scadenza di decine di settimane per espandere la base, garantire il flusso del prezioso liquido nero e raccogliere il cibo in magazzini che le persone potranno utilizzare.Quando diventa impossibile uscire. Una volta completati tutti gli obiettivi di apprendimento, passiamo al secondo compito.

Frostpunk 2 è difficile perché richiede non solo un approccio strategico, ma anche la cura del giusto morale dei cittadini





Questo è più complicato, perché gradualmente scopriamo la storia di New London e vediamo che c’è stata una perdita di carburante e quindi il generatore di calore è stato interrotto. Osserviamo lentamente la città trasformarsi in un enorme blocco di ghiaccio, le persone che gridano aiuto in preda al panico, letteralmente congelando per le strade. Prima di tutto, dobbiamo assumere coloro che sono disposti e capaci di lavorare per scavare i vicini giacimenti di carbone e consegnare le preziose pepite di carbone il più rapidamente possibile per accendere il riscaldamento. Una volta raggiunto questo obiettivo, inizieremo a cercare nell’area altri giacimenti, compreso il petrolio prezioso.

Ma non è neanche così semplice. Ci sono tre diverse nazioni che vivono in città, ognuna con un approccio diverso alla vita quotidiana. Hanno anche i propri valori, credenze e preferenze. Pertanto partecipiamo alle sessioni della Camera dei Rappresentanti per approvare alcune leggi. Dobbiamo anche occuparci del morale e quindi fornire rapidamente le materie prime necessarie, perché bastano poche settimane di carenza di merci e uno dei paesi inizierà a ribellarsi. Ciò si manifesterà con incendi e rivolte nelle città e alla fine porterà alla morte di alcuni residenti. Quando si verificheranno tali condizioni, perderemo individui che lavorano e quindi impediremo la possibilità di ulteriore sviluppo ed espansione dell’ambiente. Leggeremo spesso anche informazioni selezionate su vari gruppi, clan e sette. Conosceremo le loro abitudini e vedremo cosa possiamo fare per soddisfare le loro aspettative.





Per rendere le cose non così facili, dobbiamo ricordare che da un momento all’altro verremo attaccati da un’enorme tempesta di neve e quindi sarà necessario aumentare la potenza a disposizione del generatore centrale. Riceviamo anche obiettivi diversi di volta in volta. Possiamo leggere la storia della popolazione scelta e decidere la loro opinione su un argomento. Di tanto in tanto dovremo affrontare un problema specifico, dove abbiamo tre risposte pronte tra cui scegliere. Se clicchiamo sugli elementi sbagliati, ciò può portare all’insoddisfazione e quindi alla ribellione. Ma la risposta corretta non è molto chiara, perché dipende dalle circostanze e dalle decisioni che prenderemo nei prossimi passi.

Frostpunk 2 non è il tipico gioco di strategia in cui combattiamo un nemico e dobbiamo costruire unità selezionate. Come leader, dobbiamo garantire che la città che gestiamo sopravviva a queste dure condizioni. A volte costruiremo dei grandi pannelli di protezione, altre volte aggiungeremo edifici residenziali e di servizio, ed espanderemo la città non solo su un’area della stessa altezza, ma anche nelle rocce e nelle valli e sulle colline, dove è solitamente più fresco e ventoso. Bisogna prestare attenzione anche alle condizioni meteorologiche e geografiche della zona. A volte è meglio mandare le persone a valle per dare loro un po’ di sollievo dal vento piuttosto che costruire su un terreno deserto e ghiacciato.

Il gioco sembra fantastico, ma non mi aspettavo niente di meno

Frostpunk 2 sembra fantastico. Il gioco ha ottimi effetti di illuminazione e ombra e le tempeste di neve sono gestite in modo convincente. Inoltre, tutti gli edifici sono stati costruiti con grande attenzione ai dettagli. L’interfaccia all’inizio sembra molto complicata, ma dopo diverse decine di minuti comprendiamo le basi del gioco e non pone più alcun problema. L’atmosfera è creata anche da una meravigliosa colonna sonora composta da Piotr Musiał e da potenti effetti sonori aggiunti qua e là.Il che conferma la correttezza delle nostre decisioni. A volte capiamo di aver commesso un errore solo dal suono.

Il gioco è fantastico e molto avvincente, e 11-bit Studios ha accettato ancora una volta la sfida, fornendo un gioco che ti costringe a pensare e a trarre conclusioni. Questo non è un gioco per tutti. Richiede concentrazione e analisi. Approccio strategico, ma anche capacità di anticipare gli eventi. Un errore commesso all’inizio può influenzare il gioco solo dopo un po’ di tempo. Può succedere che per questo motivo non saremo in grado di portare a termine gli obiettivi prefissati e dovremo ricominciare tutto da capo. Ma questa è la forza di questo gioco e penso che troverà i suoi grandi fan. Diversi milioni di persone hanno già giocato al primo gioco. Sarà simile qui.