Knockout nella pallavolo nella Nations League. Le donne polacche non hanno pietà delle loro rivali

Per ora, Arlington si sente felice per la Polonia quanto Antalya. Dopo aver sconfitto i serbi 3-1 I polacchi non hanno dato alcuna possibilità alla squadra successiva. La frenetica squadra polacca ha distrutto i suoi avversari, soprattutto nel terzo gruppo.

Allenatore della partita contro la Corea del Sud Stefano Lavarini Era coperto da una formazione leggermente riorganizzata. Ho il giorno libero Maddalena Stesiakal magazzino Malwina Smrzyk, che torna in Nazionale, ha saltato . Cambiamenti anche a centrocampo, regia e ricezione. Tuttavia, gli italiani avevano un margine di manovra piuttosto limitato. Non era in grado di giocare Martina CzernicaChi non aiuterà la squadra in questo torneo, sostituiscilo Giulietta PiasicaMa per motivi procedurali non ha ancora potuto aiutare i suoi amici.

Tuttavia, i pallavolisti polacchi hanno dominato fin dall’inizio della partita. Hanno condotto 6:3 dopo un gioco intelligente in rete Monica Fiducio. Quando i Bianchi e i Rossi erano in vantaggio per 12:7, lui era l’allenatore dell’opposizione Fernando Morales Richiedi una pausa. Ma poi le donne polacche hanno continuato a segnare punti. Ho segnato un buon asso Katarzyna WinierskaLa differenza era di sette punti.

Il servizio è stata la forza della squadra polacca. Weronika Senka, al debutto nella UEFA Nations League, si è comportata bene in attacco. Tuttavia, il grande vantaggio ha confortato un po’ la squadra polacca, ci sono stati problemi di comunicazione in campo e i coreani hanno segnato punti. Ma sono stati i Biancorossi a chiudere il set con un muro: il punto è stato segnato da Smarczyk e la Polonia ha vinto 25:20.

I giocatori di pallavolo polacchi non hanno dato scampo agli avversari. Ottimo contributo di Joanna Bacak

I coreani per la partita contro i polacchi Quest’anno hanno vinto solo una partita della Nations League. Ad Arlington, hanno iniziato con una sconfitta per 3-2 contro i bulgari. Hanno iniziato il secondo set della partita di giovedì con un vantaggio di 5-1. Quando fermano Smerzyk con una respinta, Lavarini non regge e ferma la partita. Il risultato è arrivato subito e i “biancorossi” hanno pareggiato. READ La sfortuna di Wojciech Szczęsny è spezzata. Lo conferma l'allenatore della Juventus

Nella seconda parte del girone i polacchi hanno preso il vantaggio con un vantaggio di 16:13. Tuttavia, le donne coreane hanno combattuto. Lavarini ha quindi deciso di fare un doppio cambio La sua squadra è tornata al servizio Joanna e Loosz. Alla fine, il libero nominale introdotto sulla linea di ricezione ha mostrato una buona prestazione Justina Lysiak. I polacchi hanno vinto con sicurezza, il punteggio è stato di 25:20 grazie ad un attacco dal fianco destro di Smarzyk.

La nazionale polacca è entrata nella terza partita con Joanna Bacak. Il Central ha iniziato la partita alla grande, segnando punto dopo punto, con i Bianchi e i Rossi in vantaggio per 6-0. Il vantaggio cresceva e dopo poco raggiunse gli otto punti. Feduciu è diventato il leader della nazionale polacca in attacco. Chi è stato curato per un infortunio al piede da uso eccessivo dopo la stagione . I coreani riducono le perdite per un po’, ma il loro entusiasmo viene smorzato dal servizio di Smerzyk.

Da parte coreana, si è distinto Jeong JeonMa ciò non bastò a tenere testa ai polacchi. Il terzo set è stato un vero e proprio ko – I Bianchi e i Rossi hanno vinto con il punteggio di 25:10La partita completa è 3:0.

Venerdì le donne polacche giocheranno la loro terza partita ad Arlington. Le concorrenti saranno donne tedescheCon cui i Biancorossi vinsero lo scorso anno i quarti di finale della European Nations League.

Corea del Sud: Suhoi, Jeongjah, Dahyun, Jeon, Dain, Joah – Dahi (Libro) Oraz Jeon, Jeon

Le 5 migliori mosse della partita Polonia-Serbia. video/PulsatSport/PulsatSport

Malwina Smarczyk (al centro) con i colori della nazionale polacca/Maciej Napora/East News/Notizie dall’Oriente

Veronica Senka/volleyworld.com/Materia esterna