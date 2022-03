Bartik Ydrzijak è in lutto. Jaroslav Skiba è morto in un incidente in Spagna

Bartek Jędrzejak ha pubblicato un post animato sul suo profilo Instagram. In questo modo ha denunciato la morte del suo amico Jaroslav Skipa. “Sei come un fratello. Un grande amico. Non ho nemmeno la forza di piangere. Sono vuoto. Hai portato una parte di me con te. Non posterò foto in bianco e nero perché non te le meriti. Sei molto bravo e colorato. Non ti lamenti mai. In questa disposizione, ero il vecchio scontento e amareggiato. Sei sempre pieno di energia e sorridente. Non ho sentito per molti anni che tu dici niente di male su qualcuno. Vivi nello sport, vivi a pieno… lo sai. Hai vissuto con la tua amata famiglia e i tuoi figli. Ero eccitato. Ho amato il mondo e le persone ”- ha scritto.

Bartik Guderzjak piange la tragica morte del suo amico

Jaroslav Skipa è partito pochi giorni fa per la Spagna e lì è avvenuto l’incidente ed è morto nell’impatto. “Sogni? Dovevo venire a trovarti in Spagna. Dovevo essere a casa. Sarei il padrino di tuo figlio. Perché alla fine avresti voluto avere un altro bambino. Ci siamo scritti ieri mattina. Oggi solo io posso scriverti, nessuna risposta”, si legge nel fascicolo di Bartek Jędrzejak.

Il presentatore TVN ha annunciato che per il suo amico si adopererà per raggiungere l’obiettivo fissato durante la vita di Yaroslav Skipa:

Come ha spiegato alla fine del suo post, Jaroslav Skiba è tragicamente morto in un incidente in bicicletta in Spagna. È stato investito a morte da un conducente che era sotto l’effetto di alcol e droghe. È fuggito dalla scena, ma è stato già trovato dalla polizia spagnola.

Ci sono state parole di sostegno e simpatia sotto Partek Gordzijak. “Bartek, prenditi cura di te. Espressioni di profonda simpatia per la famiglia e i parenti” – ha scritto Piotr Wojtasik, corrispondente di “Dzień dobry TVN”. “Partek, ti ​​abbraccio forte. Mi dispiace tanto”, “Non ho parole, quanto mi dispiace e mi dispiace”, “Mi dispiace tanto e mi dispiace per te, Bartek. Le mie condoglianze” – ha aggiunto i netizen.

Jaroslav Skiba si è laureato presso l’Università di Educazione Fisica di Poznan nel campo dell’allenamento del nuoto. È stato coinvolto nel triathlon dal 1998 e il suo primo allenatore, Jerzy Gorsky, gli ha instillato l’amore per questo sport. Insieme al non vedente Marcin Swart, hanno creato il primo triathlon tandem in Polonia. Entrambi hanno sostenuto campagne di beneficenza, sono stati ambasciatori della campagna “Biegem na Pomoc” gestita dalla Fondazione Synapsis e hanno contribuito a raccogliere fondi per la riabilitazione autistica.

Yaroslav Skiba ha lavorato quotidianamente su base giornaliera Nuoto, Triathlon e Personal Trainer. Ha scritto sul suo account Instagram personale che ama le persone, lo sport e il sole, e questo lavoro è la sua passione. Il suo motto: “Vivi come vuoi”. Ha scritto in una delle sue pubblicazioni: “Ogni mattina mi sveglio con un atteggiamento positivo verso il mondo e non voglio cambiarlo all’inferno”.

Esprimiamo le nostre condoglianze alla nostra famiglia e ai nostri cari.

